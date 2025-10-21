«Алмаз-Антей» начнет выпускать тяжелые грузовики в Шушарах до конца ноября

АО «Романов», входящее в «Алмаз-Антей», начнет выпускать тяжелые полноприводные грузовики под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод) на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на гендиректора АО «Романов» Дмитрия Гречухина.

Как стало известно в августе 2025 года, объем инвестиций в производство составил 6,5 млрд рублей. Оно будет запущено в рамках специального инвестиционного контракта, заключенного правительством Санкт-Петербурга, Минпромторгом РФ и АО «Романов» в мае. До конца текущего года компания планировала выпустить не менее 200 автомобилей.

На заводе будут выпускать грузовики с колесной формулой 6 х 6 разработки Обуховского завода. В линейку вошли самосвалы БАЗ S32A50, тягачи S34A10 и S35A10 с одним и двумя спальными местами, а также грузовики с бортовой платформой S32A30 и S34A30.

Производственная мощность предприятия составляет 2 тыс. единиц техники в год, в 2026 году на нем планируют собрать 600 грузовиков. В 2021 году, последнем, когда завод полноценно эксплуатировался европейским собственником, объем выпуска составил 702 тягача при производственной мощности в 7,5 тыс. единиц техники.

Артемий Чулков