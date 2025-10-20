Суд подтвердил приговор по делу об убийстве Игоря Талькова

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова, которое произошло в октябре 1991 года, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Решение оставили без изменений, и теперь его могут направить для исполнения в Израиль, где много лет проживает приговоренный.

Фото: Архив Валерия Шляфмана Приговор Валерию Шляфману может быть направлен в Израиль для исполнения судебного решения, Хотя Шляфман и не признает вину, заявляя, что следствие не разобралось в обстоятельствах дела

На рассмотрении жалобы защита настаивала на отмене приговора и оправдании Шляфмана. Однако представитель потерпевшей стороны вновь не согласилась с их доводами, а прокурор потребовал сохранить приговор Петроградского райсуда. Горсуд поддержал гособвинение и оставил решение без изменений. В то же время Валерий Шляфман, который живет в Израиле с 1992 года, продолжает отрицать вину.

Приговор по делу об убийстве Талькова вынесли в апреле 2025 года. Тогда Петроградский райсуд заочно приговорил Валерия Шляфмана к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима. Продюсера признали виновным в убийстве Игоря Талькова и покушении на Игоря Малахова, представителя певицы Азизы.

Конфликт, который привел к гибели певца, произошел 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». За кулисами гала-концерта эстрадных исполнителей возник спор между Игорем Малаховым и Валерием Шляфманом из-за порядка выступлений. При этом певица и вдова Игоря Талькова, Татьяна, позже заявляла, что им было безразлично, кто выйдет на сцену первым.

Однако концертные директора отправились выяснять отношения в коридор, а Азиза осталась в буфете. «Игорь ушел с Шляфманом, и через некоторое время послышался шум в коридоре — хлопки. Я вышла и увидела драку. Около пяти человек били Малахова. Я знала только Шляфмана и Талькова»,— рассказала исполнительница на суде, которая попыталась разнять дерущихся.

Затем раздался громкий выстрел. Никто точно не мог вспомнить, кто стрелял, но оружие было у Валерия Шляфмана, который сразу убежал в сторону гримерок и заперся там. Когда продюсер наконец открыл дверь, револьвера у него не было. Оружие обнаружили после вызова скорой помощи, оно было спрятано в бачке унитаза одной из гримерок. Игорь Тальков скончался в реанимации. По заключению медиков, пуля повредила важнейшие коронарные сосуды, питающие сердце, вызвав обширное внутреннее кровотечение и разрушение жизненно важных органов.

Изначально подозрения падали на Игоря Малахова. Как отмечали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, этому способствовал Валерий Шляфман, который дал показания против Малахова и спрятал револьвер в гримерной. Впрочем, семья погибшего и поклонники Талькова не согласились с официальной версией событий. Благодаря их усилиям дело не закрыли и в 2018 году удалось добиться его возобновления.

Через три года суд вынес решение о заочном аресте Валерия Шляфмана, который был объявлен в международный розыск. По словам официального представителя СКР Светланы Петренко, причастность обвиняемого к убийству была подтверждена с помощью ДНК-экспертизы следов, обнаруженных на рукаве его сорочки.

Во время слушаний в Петроградском районном суде вдова Игоря Талькова явилась на допрос лишь один раз, а их сын так и не появился. На оглашении приговора, помимо поклонников музыканта, присутствовала его подруга Ирина Красильникова, которая несколько раз выразила сомнения, что Валерий Шляфман действительно понесет реальное наказание.

Стефания Барченкова