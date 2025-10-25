FESCO планирует запустить морскую линию между Петербургом и Бразилией в декабре

Транспортная группа FESCO планирует запустить регулярную морcкую линию между Санкт-Петербургом и портами Бразилии в декабре 2025 года. Об этом на конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2025» заявил начальник отдела продаж экспортных перевозок компании Илья Каприцын, пишет портал Infranews.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На маршрут Санкт-Петербург — Сантос — Паранагуа — Итапоа — Рио-Гранде — Санкт-Петербург выйдут два контейнеровоза вместимостью 1,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) каждый, отметил господин Каприцын.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число судов в регионе работы Балтийской таможни выросло на 580 за год.

Артемий Чулков