FESCO планирует запустить морскую линию между Петербургом и Бразилией в декабре
Транспортная группа FESCO планирует запустить регулярную морcкую линию между Санкт-Петербургом и портами Бразилии в декабре 2025 года. Об этом на конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки 2025» заявил начальник отдела продаж экспортных перевозок компании Илья Каприцын, пишет портал Infranews.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
На маршрут Санкт-Петербург — Сантос — Паранагуа — Итапоа — Рио-Гранде — Санкт-Петербург выйдут два контейнеровоза вместимостью 1,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) каждый, отметил господин Каприцын.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что число судов в регионе работы Балтийской таможни выросло на 580 за год.