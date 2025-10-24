Свалке у памятника подготовили статью

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве после обнаружения несанкционированной свалки на территории мемориала «Невский пятачок». Бизнесмен и экс-депутат дагестанского парламента Марат Асланов, известный по строительству плавучих домов в Галерной гавани, задержан как подозреваемый. По версии следствия, его компания заключила госконтракт на сумму 31 млн рублей и должна была вывозить строительные отходы на свой полигон, но сбрасывала мусор на территории мемориала, где шли бои во время Великой Отечественной войны. Прокуратура оценила ущерб в 13 млн рублей. На участке обнаружено 36 тыс. куб. м отходов. Решается вопрос о возбуждении дела о мошенничестве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное преследование связано с компанией «Марта Модуль-8», принадлежащей господину Асланову. По данным «СПАРК-Интерфакс», она зарегистрирована в Петербурге в ноябре 2011 года и занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов. Указано, что за 2024 год выручка фирмы составила 745,5 млн рублей, из них 33,8 млн — это чистая прибыль. За десять месяцев 2025 года компания заработала 583,4 млн рублей на госконтрактах, всего их подписано 37.

Схему выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти совместно с ленинградской межрайонной природоохранной прокуратурой.

В июне 2025 года администрация Пушкинского района Петербурга заключила контракт с компанией «Марта Модуль-8» на утилизацию отходов. Исполнитель должен был перемещать мусор на свой специализированный полигон во Всеволожском районе Ленобласти. На эти цели власти выделили около 31 млн рублей. По данным СМИ, полигон был уже заполнен, поэтому компания вывозила грунт с битым бетоном, кирпичом и металлической арматурой в Кировский район — на участок рядом с памятником культурного наследия регионального значения «Невский пятачок».

Заказчик при этом получал документы от исполнителя о том, что отходы якобы были вывезены на необходимый полигон. Ущерб окружающей среде составил около 13 млн рублей, в районе мемориального комплекса «Невский пятачок» обнаружено 36 тыс. куб. м отходов.

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, для определения ущерба специалисты Центра лабораторного анализа и технических измерений по Северо-Западному федеральному округу взяли пробы отходов для анализа, чтобы проверить, насколько они опасны для окружающей среды.

Уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (ч. 2 ст. 171 УК РФ) возбудило Управление МВД по Петербургу и области. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Владелец компании задержан процессуально, уточнили в ведомстве. Он значится в качестве подозреваемого, часть сотрудников компании — свидетелями. С места несанкционированной свалки изъяты три грузовых самосвала, экскаватор и бульдозер, добавили в пресс-службе местной полиции.

Владельцем фирмы является предприниматель и экс-депутат Народного собрания Дагестана от КПРФ Марат Асланов. О том, что к нему пришли с обыском сотрудники экономической полиции и следствия, еще накануне официального заявления сообщили СМИ.

Мероприятия по месту жительства бизнесмена и в офисе компании «Модуль Марта-8» прошли утром 22 октября. Марату Асланову сообщили, что ему вменяют незаконное предпринимательство в составе организованной группы, а в перспективе — еще одно уголовное дело, уже о мошенничестве.

17 июля прокуратура потребовала незамедлительно убрать незаконную свалку на территории «Невского пятачка». Как уточнили в природоохранной прокуратуре, ранее они обратились в Кировский суд с требованием обязать компанию ликвидировать несанкционированную свалку и запретить компании осуществлять деятельность по размещению отходов на этой территории. 12 августа суд отказал ответчику в передаче дела в Арбитражный суд, так как иск затрагивает права неопределенного круга лиц (экологические и исторические интересы общества). К делу были привлечены Росприроднадзор и экспертный Центр лабораторного анализа. Они подтвердили обоснованность требований прокуратуры, однако суд удовлетворил ходатайство ответчика о проведении дополнительной судебной экологической экспертизы для оценки объекта и уровня опасности отходов. 8 сентября суд наложил арест на спорный объект недвижимости, чтобы предотвратить попытки продажи или изменения статуса территории до вынесения окончательного решения. Производство по делу остановлено до получения результатов экспертизы.

Параллельно с основным иском прокуратура провела проверку и выявила, что компания «Марта Модуль-8» осуществляла деятельность по обращению с отходами III–IV классов опасности не по адресу, указанному в лицензии. За это нарушение организация была привлечена к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ решением Арбитражного суда.

Ранее господин Асланов занимался строительством плавучих домов в Галерной гавани Васильевского острова. В январе 2025 года Арбитражный апелляционный суд Петербурга оставил в силе решение первой инстанции, окончательно запретив ООО «Марина», владельцу одноименного яхт-клуба, проводить какие-либо строительные работы без разрешения КГИОП на территории Галерной гавани. Иск к «Марине», связанной с Маратом Аслановым, направил сам комитет. Представитель компании в суде заявил, что строительные материалы, обнаруженные при проверке комитета на территории яхт-клуба, принадлежат владельцам судов, за которых «Марина» ответственности не несет. Представитель КГИОП, наоборот, утверждал, что яхт-клуб имеет обязательства по сохранению облика гавани, являющейся объектом культурного наследия. Ранее, 19 декабря 2024 года, Василеостровский районный суд назначил «Марине» штраф в размере 100 тыс. рублей за нарушение законодательства об охране объектов культурного наследия. Представитель компании на судебное заседание не явился, но и. о. директора Марат Асланов заявил «Ъ-СПб», что компания будет оспаривать штраф.

Неделю назад в своем профиле в Telegram Марат Асланов выложил «историю», в которой сообщил, что на его бизнес на протяжении последних двух лет идет давление и продолжаются «многократные попытки посадить» его. Обвинения господин Асланов отрицает.

«Большое количество разных мероприятий, обыски, изъятие имущества, уголовные дела. Ни по одному материалу, по которым мне предъявлено, не устоялось, и отсутствует какой-либо ущерб. Мы оплачиваем налоги более 300 млн в год, ни рубля у государства мы не взяли, ни субсидий, ни дотаций. Попытка в интересах других моих конкурентов зачистить рынок и меня убрать не получится. Моя официальная позиция: если завтра что-то случится, какая-то история возникнет для прессы, данное видео является официальной моей позицией»,— заявил предприниматель. По его словам, он записался на прием к главному инспектору МВД России Владимиру Яценко. Также он потребовал вернуть изъятую во время обыска у него и его ребенка технику.

