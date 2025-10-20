Объем инвестиций в модернизацию «Северной верфи» может достичь 600 млрд рублей

К ноябрю текущего года планируют завершить технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК; передана в управление ВТБ) может увеличить объем инвестиций в реализацию проекта до 600 млрд рублей, пишут «Ведомости».

По предварительной информации, бюджет может вырасти в два раза по сравнению с первоначальными планами. Источник издания отметил, что технико-экономическое обоснование находится на финальной стадии. Там уже видно, что объем инвестиций превысит 300 млрд рублей. Подписанное на полях ПМЭФ-2025 соглашение содержит формулировку, что на модернизацию «Северной верфи» уйдет «не менее 300 млрд рублей.

В администрации Петербурга также слышали о двукратном росте инвестиций. Увеличение бюджета связано прежде всего с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования, уточняет источник.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что акции пяти петербургских АО внесут в уставной капитал ОСК в течение 10 месяцев.

