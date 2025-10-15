Арбитражный суд признал банкротом «Таврический» банк

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску Центробанка признал банк «Таврический» банкротом и постановил открыть конкурсное производство. Соответствующая публикация появилась в картотеке арбитражных дел 15 октября.

Конкурсным управляющим назначили «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ). «Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года. Информация о выплатах будет размещена на странице Таврического Банка на официальном сайте АСВ не позднее чем за пять рабочих дней до даты их начала»,— заявили в агентстве.

Исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью, считают в АСВ. Под эти категории попадают выплаты по вкладам физлиц (кроме вкладов, открытых ИП для осуществления предпринимательской деятельности), возмещение Банку России и АСВ выплат вкладчикам застрахованных сумм и требования по выплате выходных пособий и зарплат. Первое собрание кредиторов созовут в течение 90 дней.

По данным на 7 октября, за страховым возмещением обратились более 47,8 тыс. вкладчиков, которым выплатили свыше 52,7 млрд рублей — 90% страховой ответственности агентства по банку.

Центробанк отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков, в начале сентября. Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием АСВ.

Артемий Чулков