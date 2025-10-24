Смольный подтвердил попадание канализационных стоков с «провала» в Муринский ручей

Стоки с нечистотами после аварии на Выборгском канализационном коллекторе попали в Муринский ручей, сообщает «Фонтанка». Соответствующую информацию изданию подтвердила пресс-служба комитета по энергетике 24 октября.

Провал грунта возле дома 20 по улице Харченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Провал грунта возле дома 20 по улице Харченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жители севера Петербурга несколько дней жаловались на неприятные запахи и мертвую рыбу в ручье. Чтобы минимизировать последствия «Водоканал» установил резервные насосы, перекачивающие стоки на очистку. Параллельно ведется монтаж обводной линии коллектора, которая полностью решит проблему.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что провал грунта случился вечером 20 октября на пересечении улицы Харченко и 1-го Муринского проспекта. За ночь яма увеличилась до трех метров в глубину. Жильцов близлежащих домов экстренно переселили в гостиницы и апартаменты на севере города. Работы на месте ЧП идут в круглосуточном режиме, к ним привлечены ведущие специалисты в области геодезии.

Андрей Маркелов