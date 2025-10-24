Главу «Жилищного агентства Невского района Петербурга» арестовали до 21 декабря

Октябрьский районный суд заключил под стражу до 21 декабря директора Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Невского района Санкт-Петербурга» (Невское РЖА — Ъ) Андрея Соколова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Соколов вместе с депутатом МО «Оккервиль» и бенефициаром ОООО «ОП "Невский Форт"» Денисом Маткашом и другими неустановленными лицами похитили 3,52 млн рублей, выделенных «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по круглосуточной охране дома 75 лит. А, Б, В, Д по проспекту Обуховской Обороны и дома 2А по набережной реки Оккервиль.

Также следователи выяснили, что в период с 1 января по 24 марта 2023 года Соколов вместе с начальниками участков №5 и 6 Невского РЖА похитили не менее 5 млн рублей, выделенных на выплаты зарплаты фиктивно трудоустроенных дворников.

UPD: аналогичную меру пресечения получил депутат МО «Оккервиль» Денис Маткаш.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что силовики 22 октября пришли с обысками в Невское РЖА. По делу о хищении бюджетных средств на текущий момент задержаны восемь человек.

Андрей Маркелов