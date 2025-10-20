Михаил Боярский объявил о завершении карьеры драматического актера

Народный артист России Михаил Боярский во время творческой встречи в Театре имени Ленсовета заявил о завершении драматической карьеры. Актер отметил, что аналогичное решение ранее приняла Алиса Фрейндлих, пишет «КП-Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В ходе мероприятия господин Боярский уточнил, что у него нет новых проектов, он нигде не снимается. «Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил»,— подытожил актер.

Гости встречи пытались переубедить кумира, так как госпожа Фрейндлих решила завершить карьеру в 90 лет, а Михаилу Боярскому — 75. Жизнь актера он сравнил со спортивной: «Не прыгнешь выше того, что прыгал раньше. Да и раньше-то не высоко...». Артист заявил, что мог бы заняться общественной работой, например, поддержать футбольный клуб «Зенит».

При этом в Театр имени Ленсовета заявили, что информация о полном завершении театральной карьеры действительности не соответствует. Миахил Боярский продолжит играть в спектаклях, но сниматься в кино больше не будет.

Татьяна Титаева