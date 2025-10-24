Суд в Петербурге арестовал главу «Марта-Модуль-8» за свалку на «Невском пятачке»

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 21 декабря Марата Асланова, генерального директора компании ООО «Марта-Модуль-8», вывозившей отходы на территорию признанного объектом культурного наследия федерального значения мемориального комплекса «Невский пятачок». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Бизнесмена задержали 22 октября по подозрению в незаконном предпринимательстве организованной группой (ч. 2 ст. 171 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Обвинение ему не предъявлялось. При этом Асланов признал свою вину и дал явку с повинной, уточнили в полиции.

По версии следствия, с 15 января по 30 сентября этого года Асланов заключил госконтракт на 77 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки в Пушкинском районе. Фигурант представил документы о том, что отходы будут размещать и утилизировать на территории полигонов компаний «Новый свет-ЭКО» и «Марта-Модуль-8».

Фактически же он, совместно с иными лицами, не имея лицензии, организовал вывоз на участок в Ленобласти отходов третьего класса опасности, причем большую часть из них разместили в границах «Невского пятачка». Экспертиза оценила стоимость ущерба экологии в 12,9 млн рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что компанию «Марта Модуль-8» обязали срочно убрать свалку возле Невского пятачка.

Артемий Чулков