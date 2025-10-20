Петербургской певице Наоко грозит преследование за песню, популярную у украинцев

Полиция Петербурга посчитала, что песня рэпера-иноагента Noize MC «Светлая полоса», которую исполняла уличная певица Диана Логинова (Наоко), дискредитирует Вооруженные силы РФ, поскольку ее слушают украинцы во время атаки дронов. Такие выводы содержатся в протоколе, составленном на исполнительницу. Об этом сообщила «Ъ-СПб» руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Наоко (Диана Логинова)

Фото: Telegram-канал «стоптайм» Певица Наоко (Диана Логинова)

Фото: Telegram-канал «стоптайм»

Данную информацию правоохранители нашли в соцсетях, приведя оттуда цитату некоего поклонника артиста с Украины. Он написал рэперу, что «включал трек в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста». В полиции уверены, что исполнение этой композиции нарушает тем самым российское законодательство, а в обществе «формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции»,— уточняется в протоколе.

Сама Диана Логинова не согласилась с содержанием протокола, написав в объяснении к нему, что не намеревалась дискредитировать российскую армию и не выступала против ее действий.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что изначально уличной певице Диане Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, вменили организацию несогласованного массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшую нарушение порядка. За это ее отправили под административный арест на 13 суток. Позднее в отношении госпожи Логиновой составили сразу два протокола о дискредитации ВС РФ. Это грозит ей уголовной ответственностью.

Андрей Цедрик