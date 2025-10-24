Сброс сточных вод с «провала» в Муринский ручей угрожает Неве
Аварийный сброс канализационных стоков в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы. Об этом заявили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.
Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ
«Сброс неочищенных сточных вод со значительным расходом и повышенной мутностью, а также характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации в Муринский ручей с дальнейшим попаданием в реку Охта, производится через дождевые выпуски, находящиеся на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"»,— отмечают в ведомстве.
Последние несколько дней жители севера Петербурга жаловались на неприятные запахи и мертвую рыбу в Муринском ручье и Охте. В пятницу, 24 октября, в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи с провалом грунта аварией на Выборгском канализационном коллекторе.
Чтобы минимизировать последствия «Водоканал» установил резервные насосы, перекачивающие стоки на очистку. Параллельно ведется монтаж обводной линии коллектора, которая должна полностью решить проблему.