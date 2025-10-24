Сброс сточных вод с «провала» в Муринский ручей угрожает Неве

Аварийный сброс канализационных стоков в Муринский ручей создает угрозу загрязнения Невы. Об этом заявили в Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

«Сброс неочищенных сточных вод со значительным расходом и повышенной мутностью, а также характерным запахом хозяйственно-бытовой канализации в Муринский ручей с дальнейшим попаданием в реку Охта, производится через дождевые выпуски, находящиеся на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"»,— отмечают в ведомстве.

Последние несколько дней жители севера Петербурга жаловались на неприятные запахи и мертвую рыбу в Муринском ручье и Охте. В пятницу, 24 октября, в Смольном признали попадание нечистот в Муринский ручей, вызванное случившейся в связи с провалом грунта аварией на Выборгском канализационном коллекторе.

Чтобы минимизировать последствия «Водоканал» установил резервные насосы, перекачивающие стоки на очистку. Параллельно ведется монтаж обводной линии коллектора, которая должна полностью решить проблему.

Артемий Чулков