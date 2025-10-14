Экс-ректор СПбГУП Запесоцкий заявил, что ждет возбуждения уголовного дела

Отстраненный на время судебного разбирательства ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий сообщил журналистам, что ему известно о том, что в отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, но не уточнил, по какой статье.

Пресс-конференция отстраненного ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александра Запесоцкого

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Господин Запесоцкий сказал об этом во время пресс-конференции, организованной им после публикации материала «Ъ», в которой содержались сведения, что университет, по версии Генеральной прокуратуры РФ, якобы покрыл ректору вуза и членам его семьи расходы на дорогостоящие поездки во Францию, Монако и Италию, а также экскурсии, рестораны и алкоголь.

Ректор в ироничном ключе попросил присутствующих сотрудников СМИ передать правоохранительным органам «приглашение» прийти, чтобы «познакомиться с моей квартирой и изъять все, что они считают нужным». «Я убрался в своей квартире и жду прихода следователей и прокуратуры. У меня там везде бумаги были раскиданы, мне было так неудобно», — сказал он.

Также Александр Запесоцкий добавил, что к ситуации вокруг изъятия имущества СПбГУП и ФНПР, а также к публикациям в прессе, которые носят, по его мнению, заказной характер причастен некий «ректор крупного государственного вуза». Все происходящее он назвал рейдерским захватом.

