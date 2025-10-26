Новый ректор СПбГУП запросил 716 млн рублей во избежание «волнений среди студентов»

Временно исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета (СПбГУП) Евгений Лубашев направил обращение к его учредителю — Федерации независимых профсоюзов России — с просьбой выделить вузу финансирование в размере 716 млн рублей, чтобы не допустить «кассового разрыва», возникшего при прежнем руководстве. О письме нового ректора в ФНПР сообщила «Фонтанка».

Отстраненный ректор СпбГУП Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Отстраненный ректор СпбГУП Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

«На момент моего вступления в должность остаток денежных средств на всех расчетных счетах университета составлял 38 804 870 руб. (включая остатки средств субсидий на казначейских счетах). В настоящий момент у университета имеются договорные кредитные обязательства (кредиты, займы) на общую сумму 489 083 500 руб. Из них заемные обязательства на сумму 289 083 500 руб. подлежат возврату до конца 2025 года. Ежемесячная сумма процентов по кредитам составляет порядка 4,4 млн руб.»,— говорится, в частности, в письме господина Лубашева (текст документа есть в распоряжении «Ъ-СПб»).

«Сложившаяся ситуация создает реальную угрозу прекращения образовательного процесса, массового нарушения трудовых прав коллектива и социальных волнений среди студентов»,— резюмирует в своем обращении новый ректор.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Генпрокуратура РФ представила данные о злоупотреблениях отстраненного ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов Александра Запесоцкого. По версии надзора, СПбГУП за два года потратил более 74 млн руб. на его зарубежные поездки, оплату посещений ресторанов и прочего. Сам господин Запесоцкий заявил, что отвергает обвинения, пригрозил подать в суд на «Ъ» за клевету и потребовать от редакции $1 млн.

Андрей Цедрик