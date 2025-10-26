«Зенит» ворвался в число лидеров

ФК «Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» на «Газпром Арене» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу и приблизился к лидерам — «Локомотиву» и ЦСКА. Петербуржцев отделяет от них очко. Голами у хозяев отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Еще один мяч, в исполнении Педро, отменили судьи.

У динамовцев в этой игре отсутствовали некоторые основные игроки. Зато вышел с первых минут Константин Тюкавин, один из опаснейших форвардов. Пару ему в атаке составил Иван Сергеев, несколько сезонов выступавший за «Зенит». Тренеры петербуржцев немного удивили стартовым составом. В нем, например, не оказалось, Дугласа Сантоса, левого защитника и капитана команды. Он, как выяснилось, получил травму на тренировке перед матчем с москвичами. Это наверняка расстроило Сергея Семака, главного тренера «Зенита». Для него Сантос — священная корова. Пришлось меня бразильца на Нуралы Алипа на левом фланге обороны. А капитанскую повязку в отсутствие Сантоса получил колумбиец Вильмар Барриос.

Еще неожиданным было то, что хозяева вышли играть без номинальных форвардов. Матео Кассьерра тоже травмирован, а Лусиано и Александра Соболева тренерский штаб «Зенита» не выпустил с первых минут. Роль нападающих у петербуржцев играли Луис Энрике, Максим Глушенков, Андрей Мостовой. Причем они чередовали друг друга на передней линии.

Впрочем, ни изменения в составе, ни «гибридная» схема «Зенита», ни наличие острых форвардов у «Динамо» не обеспечили голов на первых минутах. Забитых мячей в пяти матчах 13-го тура, сыгранных до этого, вообще было мало: не больше двух за встречу. Хотя «Зенит» имел несколько моментов. Но не реализовал их. А потом, на 26-й минуте, в быстрой контратаке отличился бразильский форвард «Динамо» Бителло. Игроки хозяев пытались обратить внимание арбитров на то, что до этого соперники нарушили правила против Мостового, но на повторах фола не обнаружили. Так гости повели 0:1.

После этого игра обострилась — и больше даже не с точки зрения опасных моментов, а с точки зрения единоборств и реакций на них игроков и тренеров.

Кипел на бровке и Сергей Семак, тренер «Зенита», и Валерий Карпин, тренер «Динамо» и сборной России по совместительству. Но меньше нарушений правил не стало.

В этой нервной обстановке лучше чувствовали себя зенитовцы. Концовка тайма осталась, во всяком случае, за хозяевами. Сначала Нино после розыгрыша «стандарта» ударом головой послал мяч в штангу. А на 42-й минуте Мостовой сравнял счет после передачи Глушенкова.

До свистка на перерыв на разных участках поля вспыхивали стычки, в которые был вынужден вмешиваться судья Алексей Сухой. То, что он показал в первом тайме только три желтые карточки, странно. Еще одна была показана тренеру гостей Карпину.

Второй тайм начался примерно так же, как закончился первый: много стычек, борьбы, споров. Моментов опасных почти не возникало. «Зенит» мог бы чаще бить по воротам «Динамо» хотя бы потому, что их защищал 19-летний вратарь Курбан Расулов. Его за первый тайм так толком и не проверили, если не считать голевой комбинации, когда Расулов ничем не смог помочь своей команде. Только на 59-й минуте Луис Энрике нанес удар из-за пределов штрафной, но именно туда, где располагался голкипер гостей. Через несколько минут Расулов отразил атаку Педро с острого угла.

Показалось, что «Зениту» не хватает на поле именно форварда, человека, который может забить гол. На 67-й минуте отличный момент был у Вендела, которого вывел к воротам Глушенков, но бразильца переиграл в ближнем бою Расулов. Но вот другого бразильца — Густаво Мантуана — на 70-й минуте уже не смогли остановить ни вратарь «Динамо», ни защитники. Густаво протащил мяч от своей штрафной до чужой, отдал Луису Энрике, тот оставил ему под удар с помощью защитника — и Мантуан не промахнулся.

После этого Семак поменял Мантуана и Мостового на аргентинцев Романа Вегу и Лусиано. И Педро в контратаке забил третий гол с помощью Лусиано. При этом аргентинского форварда «Зенита» сбил вратарь «Динамо», за что судья показал последнему красную карточку. Игра был остановлена минут на пять. Момент проверяли. В итоге красную карточку Расулову отменили, гол хозяев — тоже.

Матч завершился победой «Зенита» 2:1. Команда Сергея Семака ворвалась в тройку лидеров чемпионата: отстает от «Локомотива» и ЦСКА на очко, без учета игры ФК «Краснодар». Скоро петербуржцы снова сыграют с «Динамо», но уже в Кубке России, а 1 ноября их ждет дуэль с «Локомотивом» на «Газпром Арене».

Кирилл Легков