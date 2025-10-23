Хуснуллин: строительство КАД-2 стартует в начале 2026 года

К строительству первого участка Кольцевой автодороги — 2 (КАД-2) планируют приступить в начале 2026 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина на международной выставке «Дорога-2025».

Фото: пресс-служба президента РФ

«Первый участок — это 82 километра — это наиболее востребованная часть, где существующий КАД самый перегруженный, где уже в часы пик до 200 тысяч машин идет. Эти 82 километра мы полным ходом проектируем, готовим документацию»— цитирует агентство господина Хуснуллина. В рамках следующего этапа проведут модернизацию Южного полукольца А-120, отметил чиновник.

Во вторник, 23 октября, на встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного парламента были оглашены сроки по второму этапу КАД-2: контракт на строительство планируется заключить в 2026 году, а проект будет готов в 2027 году. Власти заверили парламентариев, что Росреестр перестал отказывать гражданам в регистрации недвижимости на участках в буферной зоне предполагаемой дороги и что изъятие земель вдоль застроенных коттеджных поселков и природных территорий будет минимизировано.

Артемий Чулков