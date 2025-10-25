Члены Синода Церкви Ингрии проголосовали за смену названия

В церкви святого Георгия в Колтушах 23-24 октября прошел XXXVII Синод Церкви Ингрии, где поднимался вопрос о необходимости смены названия. Из 22 присутствующих членов Синода высказались «за», один воздержался.

Фото: Telegram-канал Лютеране России — Церковь Ингрии Голосование за смену название на Синоде Церкви Ингрии

Затем было предложено три варианта нового названия. В итоге 18 из 22 человек приняли решение назвать религиозное учреждение Российской Лютеранской Церковью (РЛЦ).

Теперь новую редакцию Устава вместе с измененным названием предстоит утвердить в российском Минюсте. Отметим, что состав Синода меняется каждые четыре года. Нынешний состав начал работу в прошлом году.

Андрей Маркелов