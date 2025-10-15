Ректор объяснился, не отходя от кассы

Отстраненный на время судебного разбирательства ректор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий заявил, что отвергает обвинения в расходовании средств вуза на личные нужды, изложенные в публикации «Ъ». Чтобы подробно разъяснить свою позицию, он собрал большую пресс-конференцию, где, помимо прочего, сообщил, что в отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Также господин Запесоцкий пригрозил подать в суд на «Ъ» за клевету и потребовать от редакции $1 млн.

Отстраненный ректор СпбГУП Александр Запесоцкий

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ

Пресс-конференция была анонсирована 14 октября в 16 часов в четырехзвездочном отеле «Введенский» на Большом проспекте Петроградской стороны. Однако сотрудники гостиницы сказали журналистам, что заявленный зал, как внезапно оказалось, на ремонте, а приехавшего туда Александра Запесоцкого вместе с юристами и вовсе попросили удалиться, пояснив, что в здании запрещена съемка. «Я так понимаю, что, конечно же, администрации отеля позвонили в последний момент и сообщили о такой ужасной проблеме (протечка)»,— предположил отстраненный ректор университета.

Господин Запесоцкий посетовал, что его лишают элементарных конституционных прав, и отметил, что чувствует себя «опальной рок-звездой».

Впрочем, на месте было решено использовать в качестве новой площадки Балтийскую коллегию адвокатов имени Анатолия Собчака на Малой Посадской, чьи адвокаты, Марк Павлов и Александр Габриелян, представляют интересы лишенного по требованию Генеральной прокуратуры РФ (ГП) должности главы СПбГУП.

За несколько часов до этого в СМИ появился релиз от имени самого Александра Запесоцкого, в котором было сказано, что заметка «Ъ» под названием «Аппетит пришел во время иска» содержит «возмутительный объем оскорбительной лжи и подтасовок, не подтверждена никакими реальными фактами и сопровождается омерзительными аналогиями». В ней, в частности, говорится, что университет, по версии ГП, якобы покрыл ректору вуза и членам его семьи расходы на дорогостоящие поездки во Францию, Монако и Италию, а также экскурсии, рестораны, алкоголь и многое другое.

В офисе коллегии 71-летний опальный ректор, отвечая на обвинения в злоупотреблениях на посту главы СПбГУП, представил вниманию прессы документы и чеки, подтверждающие, с его слов, что все личные расходы, оплаченные через кассу вуза, были им возвращены обратно.

Господин Запесоцкий объяснил, что его поездки, пусть даже и оформленные через помощников в университете, почти всегда включали деловую программу и были направлены на популяризацию России и самого учебного учреждения, а в якобы имевшие место быть многомиллионные траты, которые ему вменяют, частично входила организация студенческих массовых мероприятий.

«Супруга интересовалась, почему с таким доходом я не летаю на личном самолете… Были у меня зарубежные поездки? Были! Но там, где превалировали мои личные интересы, я все оплачивал до копейки! Летал ли я бизнес-классами? Летал! Мы укладываемся во все бухгалтерские нормы со всеми этими ресторанами»,— заверил он.

Отстраненный ректор также добавил, что в столь почтенном возрасте профессор его уровня заслужил и повышенный комфорт, и определенное состояние, заработанное честным способом, и даже кое-какую недвижимость за рубежом: комнату на 20 квадратных метров в предгорье Альп и дачу в Эстонии. Но туда ему, заострил внимание господин Запесоцкий, больше «неприятно ездить из-за русофобии», но никаких роскошных особняков и яхт у него не имеется — как и бизнеса в Монако. Да и преступление ли — жить на широкую ногу, мол, если это делается на свои?

Взявший слово вице-президент Балтийской коллегии адвокатов Марк Павлов указал, что представленные в суде данные Росфинмониторинга не имеют подтверждения, а прокуратурой, отметил он, первичные документы не исследовались должным образом и носили лишь информационный характер. «В основу обвинений были положены непроверенные сведения, которые поступили в прокуратуру из Росфинмониторинга, в которых были изложены некие версии о неких злоупотреблениях ректора»,— считает господин Павлов.

Александр Запесоцкий заявил журналистам, что в отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, но не уточнил, по какой статье.

В ироничном ключе профессор попросил присутствующих передать правоохранительным органам «приглашение» прийти к нему домой: «Я убрался в своей квартире и жду прихода следователей и прокуратуры. У меня там везде бумаги были раскиданы, мне было так неудобно».

Ранее отстраненный глава университета сообщил, что собирается судиться с редакцией «Ъ», распространившей, как он считает, клевету про него. Во время пресс-конференции, то ли в шутку, то ли всерьез, он высказал намерение потребовать в судебном порядке с «Ъ» $1 млн. Также господин Запесоцкий заключил, что к ситуации вокруг изъятия имущества СПбГУП, а также к публикациям в прессе, которые носят, по его мнению, заказной характер, причастен некий «ректор крупного государственного вуза», но не сказал, кто именно, а все происходящее еще раз назвал рейдерским захватом.

Андрей Кучеров