ОСК опровергла рост объема инвестиций в «Северную верфь» до 600 млрд рублей

Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) опровергли сообщение о том, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге будет завершено к ноябрю 2025 года, а объем инвестиций в проект вырастет с 300 млрд до 600 млрд руб. Об этом пишет РБК Петербург.

«Заложенные в проект решения как по строительству новых объектов, так и по оснащению завода оборудованием не позволяют нам говорить о том, что итоговый размер инвестиций будет даже близок к сумме в 600 млрд рублей»,— цитирует издание заявление ОСК.

ТЭО проекта планируют сформировать к весне 2026 года, а не к ноябрю текущего, уточнили представители компании.

Накануне появилась информация об удвоении инвестиций в связи с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования. Об этом слышали и в администрации Петербурга.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что после модернизации «Северная верфь» нарастит мощности в 16 раз.

Артемий Чулков