В бюджете перерисовывают цифры

Депутаты парламента Санкт-Петербурга на пленарном заседании приняли в первом чтении изменение бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Доходы города, по подсчетам Смольного, в текущем году вырастут на 4,5%, до 1,387 трлн рублей. Увеличатся и расходы: дополнительные средства направят на сокращение дефицита и на социалку. Корректировка, в отличие от принятия бюджета на предстоящий год (этим депутаты займутся в следующую среду), проходит без особых споров и обсуждений, однако без вопросов депутатов все равно не обходится.

На следующем пленарном заседании депутаты рассмотрят бюджет уже на 2026-й и плановый период 2027 и 2028 годов. Чиновники прогнозируют, что доходы в следующем году составят 1,453 трлн, расходы — 1,642 трлн, дефицит — 188,7 млрд руб.

Почти 43% петербургской казны формируется за счет поступлений налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По расчетам Смольного, в 2025 году от НДФЛ город получит 607,4 млрд: на 53,9 млрд (или на 9,7%) больше, чем в утвержденном законе о бюджете. При этом на 22 млрд (–5,7%), до 367 млрд рублей, сократятся поступления налога на прибыль организаций.

Такое падение объясняется отменой в 2023 году института консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Уже тогда губернатор Александр Беглов сетовал, что Петербург из-за нововведений за три года недополучит около 450 млрд рублей В 2025 году 60% налога на прибыль зачисляется в бюджет региона, в котором компания зарегистрирована, а 40% — собирается на уровне федерального казначейства, и уже оттуда средства распределяются между субъектами РФ.

«Величина поступлений налога от бывших участников консолидированных групп налогоплательщиков в бюджет во многом определяется финансовыми результатами компаний, ведущих деятельность в различных отраслях, в том числе экспортно ориентированных»,— говорится в пояснительной записке к корректировке.

Несмотря на это, общие доходы бюджета, как подсчитали в финансовом блоке правительства, в текущем году увеличатся на 4,5%, до 1,387 трлн рублей. Рост обеспечен за счет неналоговых (16,5 млрд) и безвозмездных (8,4 млрд) поступлений.

Дополнительные доходы позволят на 40 млрд (с 163,1 до 122,9 млрд рублей) сократить плановый дефицит и увеличить финансирование социальной сферы, рассказал вице-губернатор Алексей Корабельников, представляя бюджет депутатам Заксобрания. В пояснительной записке говорится, что 12,7 млрд рублей будет направлено на заработную плату бюджетникам, 1,3 млрд — на субсидии теплоснабжающим организациям из-за «сдерживания роста тарифов для населения в 2025 году». Цены на коммунальные услуги повысили с 1 июля, до этого они были заморожены на уровне предыдущих лет. Еще около 1,2 млрд рублей выделят на уборку внутриквартальных территорий от снега.

Как и в прошлые годы, Смольный увеличивает финансовую поддержку участников военной операции на территории Украины и членов их семей. До конца года на эти цели направят еще 9,1 млрд рублей, в том числе на единовременную материальную помощь их детям 300 млн рублей.

В текущем законе на эти цели уже предусмотрено 14 млрд рублей, в следующем году планируют направить еще 25,7 млрд, следует из проекта бюджета. При этом на прошлой неделе стало известно, что петербургские власти задним числом отменили выплату в 1,6 млн рублей добровольцам СВО.

Расходы Петербурга в 2025 году, согласно корректировке, увеличатся на 1,3% (всего на 19 млрд), с 1,491 до 1,51 трлн рублей. За счет пополнения бюджета и перераспределение средств между комитета дополнительные 1,431 млрд к нынешним 172,6 млрд рублей получит комитет по транспорту. В проекте предусмотрено +2,3 млрд рублей на установку и содержание камер на дорогах для фиксирования нарушений ПДД. При этом на 5,3 млрд рублей уменьшится бюджет комитета по информатизации и связи: к нулю будут сведены все расходы (2,323 млрд), запланированные на пользование, модернизацию и развитие системы фиксации нарушения ПДД и контроля оплаты штрафов.

Дополнительно 1,39 млрд рублей выделят жилищному комитету: средства как раз будут направлены на субсидии теплоснабжающим организациям. Еще 4,149 млрд рублей получит комстрой. На 5,227 млрд рублей сократится бюджет комитета по благоустройству — в первую очередь за счет сокращения финансирования проекта «Комфортная городская среда Санкт- Петербурга». Потери понесет и комитет по образованию (–13,2 млрд).

Согласно корректировке, все неизрасходованные средства будут перенаправлены в резервный фонд города. Депутат от фракции «Яблоко» Ольга Штанникова поинтересовалась, почему Смольный не предлагает сократить объем резервов, учитывая, что на 1 октября потрачено только 22,6 из 36,2 млрд рублей, а наоборот, намеревается направить туда дополнительные средства. Алексей Корабельников заявил, что фонд нужно сохранить «для принятия решений, которые могут возникнуть в связи с непредвиденными обстоятельствами».

«В условиях неспокойной нашей жизни и необходимости принятия решений по обеспечению безопасности города сохранять определенные объемы резерва для принятия управленческих решений, на мой взгляд, необходимо»,— ответил господин Корабельников.

Чиновник заявил, что поправка носит технический характер, и подчеркнул, что «эти деньги никуда не пропадут», а если не будут использованы, то пойдут на сокращение дефицита. В 2026 году в фонд планируется направить 45 млрд рублей, однако во втором чтении законопроекта депутаты зачастую предлагают увеличивать финансирование других статей расходов именно за счет резервов, поэтому их размер в итоговой версии документа может сократиться. В 2027 и 2028 годах на эту статью выделят по 30 млрд рублей

Корректировку бюджета одобрили практически единогласно: против проголосовали только двое. Второе чтение законопроекта пройдет 12 ноября, подписать документ губернатор должен 24 ноября.

К 2030 году Смольный намеревается довести доходы бюджета до 2 трлн рублей. Эту цифру Александр Беглов называет на каждом своем публичном выступлении. Впрочем, власти города заглядывают еще дальше: к 2035 году доходная часть должна увеличиться уже в два раза, до 3 трлн рублей, сообщил новую цель вице-губернатор Петербурга — руководитель администрации губернатора Валерий Москаленко на заседании парламента, представляя с трибуны стратегию социально-экономического развития города. Такие доходы, как полагают в Смольном, позволят в ближайшую десятилетку, в том числе, построить в городе 16 новых станций метро. С учетом темпов строительства метрополитена (последняя новая станция «Горный институт» была открыта в декабре 2024 года) цели кажутся амбициозными.

Надежда Ярмула