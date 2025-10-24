Блогера Диану Чистякову арестовали за попытку поджога здания полиции в Петербурге

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 22 декабря по обвинению в покушении на теракт Диану Чистякову, ведущую блог про тру-крайм. Поводом стала попытка поджечь здание полка охраны и конвоирования МВД в Купчино, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Блогер Диана Чистякова, обвиняемая в покушении на теракт у здания полиции во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Заседание суда по избранию меры пресечения

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Согласно следственным материалам, не позднее 19:49 22 октября фигурантка бросила не менее трех бутылок с зажигательной смесью на территорию полка охраны и конвоирования МВД по адресу: Загребский бульвар, 4. Загорелась только одна бутылка, упавшая рядом со служебными автомобилями, что помешало довести преступный умысел до конца.

Целью обвиняемой, по версии следствия, была «дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений».

Сторона защиты просила отправить блогера под домашний арест, указав, что Диана Чистякова была введена в заблуждение мошенниками, а также нуждается в приеме препаратов и в проведении судебно-психиатрической экспертизы.

Артемий Чулков