Суд оставил в силе приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве Талькова

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова, совершенного в октябре 1991 года. Его оставили без изменений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Архиа Валерия Шляфмана Фото: Архиа Валерия Шляфмана

Сторона защиты просила отменить приговор, а Шляфмана оправдать. Против удовлетворения апелляционных жалоб возражала представитель потерпевший. Прокурор также просила оставить вынесенный Петроградским районным судом приговор без изменений. Городской суд оставил решение в силе.

«Сегодня прокурор, участвовавший в заседании апелляционной инстанции, выступая в прениях сторон, аргументированно опроверг доводы жалобы, доказав, что решение Петроградского районного суда является законным и обоснованным», — отметили в городской прокуратуре.

Валерия Шляфмана заочно осудили на 13 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его признали виновным в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей, и в покушении на умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное способом, опасным для жизни многих людей.

Татьяна Титаева