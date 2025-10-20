Народный артист РСФСР Михаил Боярский объявил о завершении драматической карьеры. Об этом актер сообщил во время встречи с поклонниками в петербургском Театре им. Ленсовета, в котором служит более 50 лет.

В частности, господин Боярский заявил, что более не снимается в кино. «Я не снимаюсь. Я закончил свою драматическую карьеру. Я много работал, больше полувека»,— отметил актер.

При этом о завершении им театральной карьеры в целом не сообщается. В настоящий момент имя Михаила Боярского значится в двух репертуарных спектаклях Театра им. Ленсовета — «Ромео и Джульетта» (роль Герцога) и «Театральный роман» (Генеральный секретарь). Как уточнили «Ъ-СПб» в театре, следующий показ последнего с господином Боярским состоится 31 сентября.

Помимо этого, как ранее заявляла художественный руководитель театра и супруга артиста Лариса Луппиан, с нового сезона запускается проект «Мой путь» с известными актерами в форме театральных гостиных. Первым героем проекта стал Михаил Боярский.

Андрей Цедрик, Санкт-Петербург