Владельцы крупных ТЦ Петербурга просят Беглова уменьшить налоговую нагрузку

Собственники крупных торговых комплексов и бизнес-центров Санкт-Петербурга обратились к губернатору города Александру Беглову с просьбой не утверждать новый отчет о кадастровой стоимости недвижимости или снизить налог на имущество в 2026 году. Об этом пишет «РБК Петербург».

Среди авторов обращения 11 компаний: холдинг «Адамант» (22 ТЦ), ГК «Империя» (48 БЦ «Сентар»), УК «Теорема» (12 БЦ), собственники ТЦ «Жемчужная плаза», «Лето», «Невский центр», «Пассаж», «Московский универмаг», аутлета «Пулково» и другие.

Согласно новому отчету, подготовленному ГБУ «Городское управление кадастровой оценки», кадастровая стоимость 3,63 млн объектов недвижимости в Петербурге выросла суммарно на 17,4%, до 58,98 трлн рублей. От этого показателя напрямую зависит сумма налога на имущество.

«По наиболее крупной группе объектов, коммерческих помещений торгового и офисного назначения рост составил порядка 40%, а по некоторым объектам — в два и более раза»,— отмечают участники рынка ТЦ и БЦ в обращении к главе города. Они полагают, чтонесоответствие результатов оценки аналитической части отчета динамике изменения базовых показателей, а также некорректный способ определения износа здания привели к необоснованному росту кадастровой стоимости.

Также, по мнению авторов обращения, кадастровая оценка дискриминирует владельцев помещений, которые суммарно стали стоить в разы дороже, чем здание целиком. Это ставит субъектов экономической деятельности в неравное положение, отмечают участники рынка.

Кроме того, губернатора просят рассмотреть вопрос о сохранении налога на имущество в 2026 году на уровне нынешних 1,5%. Сейчас его планируют повысить до 2%. По подсчетам владельцев недвижимости, при повышении этого показателя налоговая нагрузка вырастет на 33% без учета переоценки кадастровой стоимости.

Ранее «Ъ» писал, что ТРК «Голливуд» с третьей попытки откроется в Петербурге для посетителей 27 ноября.

Артемий Чулков