Беглов: Просадка грунта на месте провала на улице Харченко стабилизирована

Просадку грунта в зоне технологического нарушения на Выборгском канализационном коллекторе стабилизировали около трех часов дня 24 октября. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Процесс установки шпунтового ограждения удалось ускорить за счет погружения шпунта с двух сторон одновременно с помощью двух специальных установок»,— говорится в сообщении.

Для защиты от дождя стенки котлована, который образовался вечером 20 октября на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко, укрыли водонепроницаемым материалом. Специалисты на текущий момент продолжают работы по ликвидации аварии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что канализационные стоки из коллектора попали в Муринский ручей. Жители севера города пожаловались на мертвую рыбу в водоеме и неприятные запахи.

Андрей Маркелов