Полный провал

Следственный отдел по Выборгскому району ГСУ СКР по Петербургу возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) из-за размыва грунта в зоне тоннельного коллектора. Провал асфальта глубиной три метра и площадью 90 «квадратов» образовался 20 октября на улице Харченко. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора, который требует капитальной реконструкции. Сотрудники метрополитена, вспоминая прорывы на участке «Лесная» — «Площадь Мужества» (перегон находится под местом аварии в Выборгском районе), усилили наблюдения в подземке. Эвакуированные местные жители рассказали, что проблемы с дорожным покрытием из-за проблем с коллектором у них длятся давно.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Провал грунта возле дома 20 по улице Харченко

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Асфальт на улице Харченко в Выборгском районе Петербурга провалился еще 20 октября, еще засветло. На это пожаловались местные жители, уточнив, что полотно ушло вниз где-то на полметра. Дорогу тогда перекрыли, собрав в районе пробки. На месте работали сотрудники «Водоканала», полиция и МЧС. Рабочие сообщили, что авария случилась на глубине 40 м, размыло коллектор «Выборгский», на котором еще с весны велись работы.

В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» пояснили, что их специалистами в 13:10 на этом участке было выявлено «расширение зоны просадки асфальтобетонного покрытия в месте прохождения канализационных сетей предприятия».

Еще с вечера на месте работали семь единиц спецтехники и столько же бригад предприятия. Водоотведение абонентов, добавили в «Водоканале», ведется в штатном режиме: дома переведены на другую схему водоснабжения.

К утру пролом увеличился до 90 кв. м и 3 м в глубину. Смольным создан оперативный штаб по устранению просадки, его возглавил губернатор Александр Беглов. Ночью на место прибыл прокурор Виктор Мельник. Утром место аварии посетил и господин Беглов. Прокуратура Петербурга и петербургский следком организовали проверку по факту обвала грунта и эвакуации жителей, сообщили в пресс-службах ведомств.

Сейчас на месте ведется подготовка по устройству обводной линии коллектора. Утром жителей дома 29/20 по 1-му Муринскому проспекту эвакуировали, их разместили в школе №104. Газ в жилых домах в районе ЧП временно отключили. Оперштаб планирует укрепить грунт в зоне провала методом вдавливания шпунтового ограждения, уточнили в Смольном. Пострадавших в рамках аварии нет.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, на улице Харченко находятся зона водонасыщенных грунтов и шахта 120А Выборгского тоннельного канализационного коллектора. Также в районе ЧП проходит метро — перегон между станциями «Лесная» и «Площадь Мужества».

Специалисты особенно наблюдают именно за этим участком «красной» ветки подземки из-за рисков затопления. Размывов в истории этого перегона в истории петербургского метрополитена было два. В апреле 1974 года, еще до открытия участка, при бурении скважин в нижнем тоннеле была обнаружена незамерзшая порода, о которой инженерам было известно и до этого. Однако заранее плывун заморозить не смогли и решили изменить расположение тоннелей. Во время бурения началось поступление воды и песка, тоннели были затоплены. На поверхности появились провалы, потрескались стены домов. Были проведены работы по забутовке тоннелей и закачке в них воды для предотвращения дальнейших разрушений. В 1975 году перегон запустили в эксплуатацию. За двадцать лет через дренаж в тоннели проходило около 60 куб. м в сутки. К концу 1995 года оба перегонных тоннеля критически просели из-за увеличения поступления воды. Станции на линии закрывались в определенные часы в течение нескольких месяцев на выходные для проведения работ на перегоне. Если сначала об этом говорили как о временной мере, то в мае 1995-го поезда шли уже по лужам, гидроизоляция и укрепления не помогали. Тоннели спасти не удалось, и ночью с 3 на 4 сентября большой плывун прорвался в нижний тоннель. Рельсы размыло, оба тоннеля значительно провалились вниз, а в тоннелях шел ливень. После размыва метро было временно разделено на два независимых участка: южный («Проспект Ветеранов» — «Лесная») и северный («Площадь Мужества» — «Девяткино»). Для соединения двух частей линии действовал бесплатный автобус №80.

«Петербургский метрополитен оперативно в ночное время провел дополнительное обследование состояния тоннелей метро в районе канализационного коллектора, нарушений не зафиксировано»,— сообщили в пресс-службе Смольного. На месте аварии работают, в том числе, и сотрудники метрополитена. Безопасности метро, по словам администрации, ничего не грозит.

Корреспонденту «Ъ-СПб» на месте аварии местные жители рассказали, что работы «Водоканал» ведет уже минимум полгода. Все это время жители жаловались на неприятный запах, просадку грунта, ржавую воду и слабый ее напор. В «Водоканале» проблему признавали. Как обратила внимание «Фонтанка», на Выборгский коллектор жалобы поступали еще десять лет назад, а в ГУП тогда отмечали, что состояние более чем сорокалетней трубы заметно ухудшается. Тогда в районе начался капремонт коллектора.

Проект планировки дублера коллектора, который должен работать во время реконструкции старой сети, утвердили год назад. В настоящее время по заказу предприятия подрядчик ведет работы по проектированию всего Выборгского тоннельного коллектора. Но это не касается именно этого участка. Он стоит у «Водоканала» на особом контроле и выделен в отдельный договор, чтобы, уточняют в ГУП, ускорить работы на нем. Несколько раз они подавали в Государственную административно-техническую инспекцию уведомления о том, что проведут противоаварийные работы на улице Харченко. Такие работы периодически велись, а необходимость в дублировании вызвана тем, что существующий участок проходит в зоне водонасыщенных грунтов, поясняют в предприятии. На данный момент, согласно базе ГАТИ, работы на участке планируют завершить до 24 октября.

Работы «Водоканала» ведутся по стороне улицы Харченко, на которой находится эвакуированный жилой дом. По другую сторону также ведутся работы, однако паспорт объекта корреспондент «Ъ-СПб» на месте не обнаружил. В КРТИ на запрос «Ъ-СПб» о том, относятся ли эти работы к планам расширить Полюстровский проспект на участке от улицы Харченко до проспекта Маршала Блюхера, на момент публикации не ответили. Тем не менее в документах КГА обозначено, что работы коснутся перекрестка улицы Харченко с Полюстровским проспектом, примерно в 100 м от которого еще недавно забивались сваи в землю. Ранее в СМИ писали, что этот участок планируется задействовать в строительстве магистрали М7.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, если по результатам обследования опасность для жителей сохранится, то жильцам эвакуированных домов предоставят гостиницу или соцжилье на время устранения угрозы.

Полина Пучкова