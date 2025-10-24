На Ладожском вокзале в Петербурге обрушилась часть крыши платформы

Вечером 24 октября на Ладожском вокзале частично обрушилась крыша 12-й платформы, фрагменты строения упали на платформу и железнодорожные пути. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

«Около 18:00 произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта»,— заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги (ОЖД).

Движение поездов не нарушено, пострадавших нет, уточнили в ОЖД. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт, организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента.

Комиссия ОЖД и надзорное ведомство организовали проверки для установления причин произошедшего.

Санкт-Петербургский следственный отдел на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Артемий Чулков