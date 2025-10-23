Какая боль в Кубке России

«Зенит» завершил выступление на групповой стадии Кубка России по футболу, разгромив на «Газпром Арене» клуб «Оренбург» 6:0. Эта победа стала для петербуржцев шестой подряд, что позволило им установить рекорд: никто еще не добивался максимального результата на этой стадии турнира. Первый гол за сине-бело-голубых провел бразилец Жерсон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кубок России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбург" (Оренбург).

Фото: ТАСС Кубок России по футболу. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Оренбург" (Оренбург).

Вообще, матч, который не имел турнирного значения, так как оба клуба гарантировали себе выход в плей-офф, получился богатым на события. У «Зенита» в составе вышел всего один бразилец — Жерсон. Он завершает период адаптации в петербургском клубе, который купил его у «Фламенго» за €25 млн, набрал форму и готов играть. Остальные бразильцы остались в запасе, так как «Зенит» 26 октября ждет сложный матч чемпионата — с московским «Динамо». К слову, забегая вперед нужно сказать, что именно бело-голубые стали соперниками «Зенита» на следующей стадии Кубка России: команды проведут два матча в четвертьфинале «Пути РПЛ» в ноябре.

«Зенит» завоевал путевку в эту стадию ранее, и матч с «Оренбургом» главный тренер Сергей Семак использовал для того, чтобы проверить в деле ближайший резерв. И дать практику тем, кто не так часто выходит на поле. Игра пошла сразу не по сценарию гостей, которых недавно возглавил новый тренер — Ильдар Ахметзянов. Уже на шестой минуте их защитник получил красную карточку за попытку остановить в центре поля Андрея Мостового, который убегал один на один с вратарем. Играя вдесятером, гости ничего не смогли противопоставить «Зениту». Хотя голы хозяев пришли не сразу. Зато Юрий Горшков забил на 28-й минуте красиво, закрутив мяч в «девятку» левой ногой со штрафного. Второй штрафной, назначенный на 35-й минуте, он пробил не так точно — мяч попал в ногу Вадиму Шилову, но отскочил Жерсону, который прямым ударом добил его в ворота. Это был первый гол бразильца за петербургский клуб. До конца тайма «Зенит» отличился еще один раз — тут уже сам Шилов завершил контратаку, получив пас от Мостового. Это второй гол Шилова в Кубке России. Кроме него, на поле у «Зенита» был еще один 17-летний игрок, воспитанник академии клуба,— Даниил Кондаков.

Именно Кондаков в середине второго тайма навесил мяч на дальнюю штангу, где его поймал на голову Александр Ерохин. Так счет стал 4:0. Дальше сказал свое бразильское слово вышедший на замену защитник «Зенита» Густаво Мантуан, пославший мяч в «домик» вратарю «Оренбурга». А завершил дело на «Газпром Арене» тот же Ерохин, удачно пробивший головой после передачи Мантуана. Такое впечатление, что в этот вечер хотели забить все зенитовцы, которые вышли на поле. И наверняка так и случилось бы, если бы матч длился больше 90 минут.

Еще по ходу игры выяснилось, что соперником «Зенита» на следующем этапе Кубка России стало московское «Динамо», занявшее второе место в своей группе. При этом первую дуэль четвертьфинала «Пути РПЛ» команды проведут в Петербурге, а вторую — в Москве. Хотя команда, выигравшая группу, должна иметь преимущество и проводить ответный матч дома. Сергей Семак выражал по этому поводу на пресс-конференции недоумение. Он сказал, что «Зенит» накануне сезона отправлял в Российский футбольный союз свои предложения на тему, как повысить мотивацию участников в Кубке России, но они остались без ответа. Так получается, что занять в своей группе второе место выгоднее, чем первое. Но Кубок России — странный турнир, тут выходил на поле в составе любительской команды даже 70-летний Александр Медведев, один из руководителей «Зенита». Так что несуразностей хватает. Тем не менее никто еще из клубов РПЛ на первом этапе не одерживал шесть побед — «Зенит» установил рекорд, который можно только повторить (кроме «Оренбурга», он дважды обыграл «Рубин» и «Ахмат»).

Теперь петербуржцев ждут сложные матчи: 26 октября против «Динамо» в чемпионате, 1 ноября в чемпионате против «Локомотива» и следом (дата пока не определена) — матч против того же «Динамо» в четвертьфинале «Пути РПЛ» Кубка России. Все встречи пройдут на «Газпром Арене». Таких счетов, как в игре с «Оренбургом», может уже и не быть. Но «Зенит», судя по тому, как он сейчас играет, может рассчитывать на положительные результаты.

Кирилл Легков