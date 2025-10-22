КАД-2 поедет ко второму этапу

На вчерашней встрече губернатора Ленобласти Александра Дрозденко с депутатами областного парламента были оглашены сроки по второму этапу Кольцевой автодороги — 2 (КАД-2): контракт на строительство планируется заключить в 2026 году, а проект будет готов в 2027 году. Власти заверили парламентариев, что Росреестр перестал отказывать гражданам в регистрации недвижимости на участках в буферной зоне предполагаемой дороги и что изъятие земель вдоль застроенных коттеджных поселков и природных территорий будет минимизировано. Депутаты обещают не оставлять без внимания вопрос о том, что проект КАД-2 не будет проходить общественные обсуждения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Ленинградской области - председатель правительства Ленинградской области Александр Дрозденко

Вопросы, касающиеся прохождения трассировки КАД-2 в Ленобласти, направили губернатору региона депутаты от фракции КПРФ Иван Апостолевский, Андрей Гусев, Николай Кузьмин, Виталий Лопухин и Дмитрий Звонков. В ответ Александр Дрозденко сообщил, что его предложение об изменении трассировки было поддержано президентом РФ Владимиром Путиным. По словам главы Ленобласти, решение об изменении трассировки второго этапа КАД-2 позволит избежать изъятия земельных участков вблизи Кавголововских озер. Речь идет о коттеджных поселках, СНТ, ДНП, расположенных вдоль Хиттоловской дороги, и других территориях Всеволожского района, которые ранее планировалось отвести под строительство КАД-2.

Помимо близости к жилым домам и участкам, граждан беспокоило и то, что трасса проходит напрямую через охраняемые на региональном уровне природные парки «Токсовский», «Токсовские высоты» и экотропы «Еловые холмы», «Малиновая гора». Летом 2025 года губернатор и руководители профильных комитетов областного правительства предлагали не просто изменить трассировку второй кольцевой, а вообще отложить проект. Но на вчерашней встрече депутатов с губернатором вопрос о приостановке проекта уже не поднимался.

Еще в начале сентября областное правительство заявило, что Росреестр возобновил регистрационные процедуры с недвижимостью, расположенной на территории предполагаемого строительства второго этапа КАД-2, в так называемой «буферной зоне» шириной 400 м — по 200 м от оси будущей трассы. Администрация Ленобласти связывала это с обращением губернатора Дрозденко к вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Но уже тогда жители региона высказывались в соцсетях, что внимание областных властей к ситуации вокруг КАД-2 объясняется желанием снизить социальную напряженность в преддверии выборов главы 47-го региона, которые состоялись 12–14 сентября.

Судя по сообщениям в соцсетях, после вчерашнего обсуждения КАД-2 в областном правительстве жителей продолжает волновать положение собственников земельных участков в поселке Березовка Колтушского поселения Всеволожского района Ленобласти. «В Березовке не регистрируют дома, людям приходят отказы!!! А в видео все хорошо у чиновников и нам нагло врут что нет запрета на регистрацию! Цирк»,— написала Ирина Городниченко в комментариях к посту коммуниста Апостолевского с прошедшей встречи в соцсети «ВКонтакте».

Лидер фракции КПРФ Иван Апостолевский во время заседания просил предоставить документы, где указана новая трассировка дороги. Депутату пообещали предоставить их позже, ссылаясь на конфиденциальность полученной от «Автодора» информации с картой трассировки. На запрос редакции в «Автодор» о том, действительно ли в новой версии прохождения дороги учтены пожелания правительства Ленобласти, в госкомпании ответили неопределенно: «Проводятся конкурсные процедуры на разработку проектной документации, определен коридор для прохождения КАД-2, по результатам проведения инженерных изысканий будет определено точное прохождение трассы КАД-2».

Товарищ Апостолевский обратил внимание, что, помимо всех прочих вопросов вокруг КАД-2, парламентарии (в связи с беспокойством жителей) озабочены тем, что проект КАД-2 не будет проходить общественные слушания, так как, согласно Градостроительному кодексу РФ и другим действующим нормативным актам, проведение слушаний в отношении планируемых к размещению автодорог общего пользования федерального значения не предусмотрено. «Когда будет итоговый вариант, нас жителей уже никто слушать не будет, тем более что сейчас уже ходят геодезисты на въезде в наш поселок и стоят штыри КАД-2»,— пишут граждане в соцсетях.

Александра Тен