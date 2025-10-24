Тру-крайм вышел в офлайн

Жительницу Санкт-Петербурга Диану Чистякову, ведущую блог про тру-крайм (жанр, посвященный реальным преступлениям), задержали в Купчино по подозрению в попытке поджечь здание полиции. Некоторые ее видео посвящены психологии преступников и тому, как не попасться им нам крючок. При этом на допросе фигурантка заявила, что сама стала жертвой мошенников, толкнувших ее на радикальный поступок. Теперь ей вменяют покушение на теракт. Молодая девушка утверждает, что является аутисткой и помогает людям с этим расстройством. Эксперты считают, что в теории она может избежать ответственности, но доказать невменяемость ей будет не так просто.

Следственный комитет России (СКР) по Санкт-Петербургу возбудил в отношении 29-летней уроженки Череповца Дианы Чистяковой уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта). По данным ведомства, вечером 22 октября подозреваемая, прибыв к зданию полка охраны и конвоирования МВД на Загребском бульваре, кинула на территорию отдела три бутылки с зажигательной смесью: один из коктейлей Молотова вспыхнул рядом со служебными автомобилями, а два других не загорелись. Свой умысел фигурантка не успела довести до конца, поскольку ее действия были вовремя пресечены полицейскими.

Возгорание было ликвидировано сотрудниками правопорядка самостоятельно, пострадавших в результате инцидента нет. На момент публикации в СКР решается вопрос о предъявлении госпоже Чистяковой обвинения и избрании меры пресечения.

В ходе допроса задержанная пояснила, что действовала по указанию мошенников, которые выманили у нее около миллиона рублей и, как это часто бывает, скинули ей инструкцию о поджоге.

Согласно анкете, размещенной на онлайн-сервисе журналистских запросов Pressfeed, Диана Чистякова является клиническим психологом, когнитивно-поведенческим терапевтом, а также автором статей и лектором фонда «Антон тут рядом», занимающимся поддержкой людей с расстройствами аутистического спектра. Он был основан в 2013 году режиссером Любовью Аркус. Себя девушка называет «аутичным самоадвокатом» — то есть человеком с аутизмом, активно отстаивающим свои права и потребности.

«Я готова поделиться собственными знаниями и аутичным опытом со всеми интересующимися, чтобы хотя бы на капельку увеличить просвещенность в этой теме»,— пишет она на странице организатора ежегодного онлайн-фестиваля «ДокПсиФест», посвященного ментальному здоровью.

Госпожа Чистякова также ведет авторский блог в YouTube на криминальную тематику, где исследует психологию преступников и их жертв. Там она, помимо прочего, разбирает случаи, которые заставляют отдавать интернет-мошенникам свои деньги.

Если допустить, что у фигурантки действительно аутизм, то, по мнению адвоката Олега Хандожко, она может быть освобождена от уголовной ответственности в связи с признанием ее невменяемой на момент совершения противоправных действий. Однако ставить знак равенства между таким диагнозом и невменяемостью нельзя.

«Ключевой вопрос заключается в следующем: позволяло ли психическое состояние человека в момент преступления осознавать его опасность и руководить собой? Невменяемость не дается так просто, как конфета из автомата. Для этого требуется заключение комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы. В итоге, взвесив все за и против, конечное решение будет принимать суд»,— пояснил эксперт.

Схожей позиции придерживается адвокат и автор Telegram-канала «Спасательный круг» Максим Ельчанинов. В разговоре с «Ъ-СПб» юрист отметил, что в уголовном судопроизводстве процесс достаточно конкретно детализирован, поэтому для наличия установления состава преступления в подобных случаях любой следователь в обязательном порядке проведет необходимый перечень экспертиз.

Так, обращает внимание собеседник, вне зависимости от того, как фигурант себя позиционирует и кем будет проводиться судебная психиатрическая экспертиза, где выяснится вопрос, страдает ли она этими психическими расстройствами, и если это так, то как они влияли на способность в полной мере осознавать характер совершаемых действий по состоянию на момент инкриминируемых деяний.

«Суд будет опираться на заключение этой экспертизы. В случае если будет установлена ее невменяемость, то будут применены принудительные меры медицинского характера. Если такое решение будет принято, то она освобождается от уголовной ответственности полностью и ее просто отправляют в специализированное медицинское учреждение. В решении будет указано, что она совершила запрещенное уголовным законом деяние, а не преступление»,— заключил господин Ельчанинов.

Андрей Кучеров