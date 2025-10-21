Долги «Таврического» банка превысили активы на 137 млрд рублей

По итогам аудита «Таврического» банка временная администрация в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) установила, что обязательства финансовой организации составляют 230,7 млрд рублей, а активы — 93,5 млрд рублей. Такие данные следует из документов Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На прошлой неделе суд признал «Таврический» банк банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили АСВ.

«Расчеты с вкладчиками – кредиторами первой очереди в полном объеме начнутся после закрытия реестра требований кредиторов в январе 2026 года. Информация о выплатах будет размещена на странице Таврического Банка на официальном сайте АСВ не позднее чем за пять рабочих дней до даты их начала»,— заявили в агентстве.

Исходя из текущего финансового положения банка, задолженность перед кредиторами первой и второй очередей будет погашена полностью, считает конкурсный управляющий. Под эти категории попадают выплаты по вкладам физлиц (кроме вкладов, открытых ИП для осуществления предпринимательской деятельности), возмещение Банку России и АСВ выплат вкладчикам застрахованных сумм и требования по выплате выходных пособий и зарплат. Первое собрание кредиторов созовут в течение 90 дней.

В сентябре Центробанк отобрал лицензию у петербургского банка «Таврический», который занимал 60-е место в списке российских банков, в начале сентября. Совет директоров Банка России принял соответствующее решение в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации с участием АСВ.

Артемий Чулков