Санкции против Ирана, кандидат в главы Верховного суда и Венецианский фестиваль

Инициативы недели

Кандидат в главы Верховного суда Игорь Краснов



Правительство РФ планирует денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, подписанную в 1996 году при вступлении в Совет Европы.

Правительственная комиссия одобрила инициативу Минздрава сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского образования.

ЦБ РФ хочет лишить банки, финансовое положение которых ухудшается, права выплачивать бонусы менеджменту.

Rzeczpospolita: президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил американскому коллеге Дональду Трампу освободить «большое число» заключенных в обмен на отмену санкций.

Участники рынка электроники предлагают расширить запреты на закупку иностранных компьютеров и ноутбуков для государственных нужд.

Росптицесоюз предлагает закрепить обязательный объем выкупа продукции сельхозпроизводителей в рамках долгосрочных договоров с ритейлерами.

Германия создает Совет национальной безопасности и реформирует систему набора в армию.

Страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) активировали механизм для повторного введения санкций против Ирана из-за ядерной программы.

Цитаты недели

«Мы не собираемся начинать мировую войну… Это будет экономическая война, и она будет плохой» (президент США Дональд Трамп допустил экономическую войну с РФ, если не будет прогресса по Украине).

«Они как фишка на столе переговоров» (глава Минфина США Скотт Бессент о замороженных активах РФ).

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития картофелеводства).

«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его» (президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР оккупацией).

Отставки и назначения

Единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда России стал генпрокурор Игорь Краснов. Предполагается, что главный надзорный орган страны после него возглавит полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.

Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя СКР еще на год.

Цифры недели

Минэномразвития: оценки роста ВВП в 2025 году снижены с ожидавшихся ранее 2,5% до «не менее» 1,5%.

Рынок технологий ИИ в 2025 году может вырасти на 25–30%, до 1,9 трлн руб.

Цены на бензин в РФ за месяц выросли на 13,8%.

Доля точечной застройки в жилищном строительстве в РФ превысила 36% (рекорд с 2017 года).

В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья.

Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы спустя 11 дней ожидания помощи.

Минпросвещения подготовило список патриотических песен, которые будут петь в школах. В перечень вошли 37 композиций.

Reuters: КНР планирует нарастить прокачку газа по «Силе Сибири» до 6 млрд куб. м.

В Италии открылся 82-й Венецианский фестиваль.

По букве закона

Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка на весь сентябрь.

Минцифры представило пакет антифрод-мер, который включает около 20 инициатив, затрагивающих как финансовую, так и телекоммуникационную сферы.

Минздрав подготовил перечень критериев, которым должна соответствовать частная клиника, претендующая на бюджетное финансирование своих услуг в рамках системы ОМС.

Генпрокуратура требует признать экстремистами владельцев «Кириешек» и «Яшкино» — предпринимателей отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых.

Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции АО «Издательство "Музыка"», являющегося крупнейшим хранилищем нотных изданий.

Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова активы, оцениваемые почти в 500 млн руб.

Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров арестован по делу о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.

Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Один из самых известных преступников современной России Аслан Гагиев (Джако) написал заявление с просьбой отправить его на СВО.

Из Монголии депортировали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Ранее его задержали в пустыне Гоби при проведении замеров радиационного фона.

Die Zeit: следователи ФРГ установили всех причастных к подрыву «Северного потока».

Сделки недели

Структура владельца Highland Gold Владислава Свиблова приобрела компанию «Амурмедь».

Структуры главы Международной ассоциации бокса и владельца «Рольфа» Умара Кремлева получили доли в «Сертификейшен Групп» и «Серконс».

Основатель Dominanta Денис Бородако стал совладельцем комплекса зданий фабрики семьи купцов Морозовых в Таганском районе Москвы.

Новыми собственниками бизнес-центра «Авион» (20 тыс. кв. м) на Ленинградском проспекте в Москве стали владелец инвесткомпании Apollax Group Петр Седунов и его партнеры.