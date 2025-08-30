Санкции против Ирана, кандидат в главы Верховного суда и Венецианский фестиваль
Чем запомнилась неделя 25–30 августа: цифры, цитаты и факты
Инициативы недели
Кандидат в главы Верховного суда Игорь Краснов
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Правительство РФ планирует денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток, подписанную в 1996 году при вступлении в Совет Европы.
Правительственная комиссия одобрила инициативу Минздрава сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского образования.
ЦБ РФ хочет лишить банки, финансовое положение которых ухудшается, права выплачивать бонусы менеджменту.
Rzeczpospolita: президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил американскому коллеге Дональду Трампу освободить «большое число» заключенных в обмен на отмену санкций.
Участники рынка электроники предлагают расширить запреты на закупку иностранных компьютеров и ноутбуков для государственных нужд.
Росптицесоюз предлагает закрепить обязательный объем выкупа продукции сельхозпроизводителей в рамках долгосрочных договоров с ритейлерами.
Германия создает Совет национальной безопасности и реформирует систему набора в армию.
Страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания) активировали механизм для повторного введения санкций против Ирана из-за ядерной программы.
Цитаты недели
«Мы не собираемся начинать мировую войну… Это будет экономическая война, и она будет плохой» (президент США Дональд Трамп допустил экономическую войну с РФ, если не будет прогресса по Украине).
«Они как фишка на столе переговоров» (глава Минфина США Скотт Бессент о замороженных активах РФ).
«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается» (президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития картофелеводства).
«В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его» (президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР оккупацией).
Отставки и назначения
Единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда России стал генпрокурор Игорь Краснов. Предполагается, что главный надзорный орган страны после него возглавит полпред президента в СЗФО Александр Гуцан.
Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя СКР еще на год.
Цифры недели
Минэномразвития: оценки роста ВВП в 2025 году снижены с ожидавшихся ранее 2,5% до «не менее» 1,5%.
Рынок технологий ИИ в 2025 году может вырасти на 25–30%, до 1,9 трлн руб.
Цены на бензин в РФ за месяц выросли на 13,8%.
Доля точечной застройки в жилищном строительстве в РФ превысила 36% (рекорд с 2017 года).
В России выявлен первый завозной случай лихорадки чикунгунья.
Альпинистка Наталья Наговицина погибла на пике Победы спустя 11 дней ожидания помощи.
Минпросвещения подготовило список патриотических песен, которые будут петь в школах. В перечень вошли 37 композиций.
Reuters: КНР планирует нарастить прокачку газа по «Силе Сибири» до 6 млрд куб. м.
В Италии открылся 82-й Венецианский фестиваль.
По букве закона
Правительство РФ продлило запрет на экспорт бензина для всех участников рынка на весь сентябрь.
Минцифры представило пакет антифрод-мер, который включает около 20 инициатив, затрагивающих как финансовую, так и телекоммуникационную сферы.
Минздрав подготовил перечень критериев, которым должна соответствовать частная клиника, претендующая на бюджетное финансирование своих услуг в рамках системы ОМС.
Генпрокуратура требует признать экстремистами владельцев «Кириешек» и «Яшкино» — предпринимателей отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых.
Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции АО «Издательство "Музыка"», являющегося крупнейшим хранилищем нотных изданий.
Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова активы, оцениваемые почти в 500 млн руб.
Мэр Владимира Дмитрий Наумов задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров арестован по делу о строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области.
Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Один из самых известных преступников современной России Аслан Гагиев (Джако) написал заявление с просьбой отправить его на СВО.
Из Монголии депортировали российского физика-ядерщика Андрея Ожаровского. Ранее его задержали в пустыне Гоби при проведении замеров радиационного фона.
Die Zeit: следователи ФРГ установили всех причастных к подрыву «Северного потока».
Сделки недели
Структура владельца Highland Gold Владислава Свиблова приобрела компанию «Амурмедь».
Структуры главы Международной ассоциации бокса и владельца «Рольфа» Умара Кремлева получили доли в «Сертификейшен Групп» и «Серконс».
Основатель Dominanta Денис Бородако стал совладельцем комплекса зданий фабрики семьи купцов Морозовых в Таганском районе Москвы.
Новыми собственниками бизнес-центра «Авион» (20 тыс. кв. м) на Ленинградском проспекте в Москве стали владелец инвесткомпании Apollax Group Петр Седунов и его партнеры.