Лукашенко не хочет управлять «по-диктаторски», но «не получается»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел в Могилевской области совещание по вопросам развития картофелеводства. Он заявил, что он не хочет быть авторитарным лидером, но по-другому пока не выходит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Лукашенко

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Не хотелось бы управлять авторитарно, по-диктаторски… Но пока не получается»,— привел слова господина Лукашенко близкий к его пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого». В каком контексте это было сказано, не уточняется.

Александр Лукашенко находится у власти с 1994 года. В 2020 году после оглашения результатов выборов в Белоруссии несколько месяцев шли масштабные акции протеста с требованием отставки президента. По данным белорусских правозащитных организаций, были задержаны 35 тыс. человек. Господин Лукашенко убежден, что в случае его ухода ситуация в стране «была бы хуже, чем на Украине». В 2024 году он подписал поправки о гарантиях для бывших президентов.

Сейчас идет его седьмой срок, он вступил в должность в марте. Александр Лукашенко уверял, что не держится за власть и сделает все, чтобы спокойно передать ее новому поколению. В августе он заявил, что не планирует выдвигаться на новый срок.