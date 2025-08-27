Цены производителей на бензин в России за месяц выросли на 13,8%

Росстат сообщил, что в июле 2025 года цены производителей на бензин в России выросли на 13,8% по сравнению с июнем. В июне рост составил 7,5%, в мае — 10,5%, а в апреле — 2,2%. Эти данные показывают значительное ускорение роста цен после шести месяцев снижения.

Бензин марок от АИ-81 до АИ-92 подорожал на 20,3%, от АИ-93 до АИ-95 — на 22%, а от АИ-96 до АИ-98 — на 15%. Цены на бензин марок от АИ-98 и выше увеличились на 10,3%.

Цены на дизельное топливо в июле 2025 года снизились на 1,9%. В июне снижение составило 0,3%, а в мае — 0,8%. В апреле наблюдалось увеличение на 4,5%, а в марте — на 0,3%. В феврале и январе цены снижались на 4,9% и 6% соответственно.

Потребительские цены на бензин в России в июле 2025 года также выросли, но менее значительно — на 1,4%. В июне они увеличились на 0,7%, в мае — на 0,29%, в апреле — на 0,6%, а в марте — на 0,55%.