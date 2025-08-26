Интеллект оправдывает средства

Рынок технологий искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году может вырасти на 25–30%, до 1,9 трлн руб. При этом 95% выручки от монетизации ИИ приходится на пять крупнейших компаний. Участники рынка говорят, что такая оценка может быть завышенной, так как у лидеров рынка ИИ не является основным направлением деятельности. В дальнейшем рост рынка может сдерживать ограниченный доступ к современным чипам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По итогам 2025 года рынок технологий ИИ в России вырастет на 25–30%, приблизительно до 1,9 трлн руб., следует из данных аналитической компании Smart Ranking. В 2024 году совокупная выручка 150 крупнейших компаний отрасли от монетизации ИИ достигла почти 1,486 трлн руб. (+25% за год), при этом 95% выручки пришлось на топ-5 компаний, говорится в исследовании.

На первом месте по выручке от монетизации ИИ за прошлый год остался «Яндекс» — 500 млрд руб. (+49,25% за год). На втором месте — «Сбер» с 400 млрд руб. (+14,29%), затем «Т-Технологии» (Т-Банк) с выручкой 350 млрд руб., что на 16% больше, чем годом ранее. Замыкают топ-5 VK — 119 млрд руб. (+26,34%) и «Лаборатория Касперского» (+7,5%) — более 49 млрд руб. В 2023 году топ-5 выглядел так: «Яндекс», VK, ГК «Ланит» (111-е место в 2024 году), «Газпромнефть — Цифровые решения» (не раскрывала данные в 2024 году) и «Цифровые корпоративные технологии» (создана на основе центрального научно-исследовательского департамента Siemens, 8-е место в 2024 году). Данные о выручке Smart Ranking получила с помощью анализа бухгалтерской отчетности, анкетирования компаний, а также при их экспертной оценке.

В «Сбере» “Ъ” сказали, что финансовый эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта в компании в 2024 году составил более 450 млрд руб., что на 30% больше показателя 2023 года. На рынке «Сбер» предлагает «комплексные услуги — от первых экспериментов до промышленного внедрения». VK — сервис для клиентской аналитики и персонализации маркетинговых коммуникаций, сервис для обработки данных с помощью ML-моделей в целях прогнозирования различных признаков целевой аудитории и другое. Руководитель группы исследований «Лаборатории Касперского» Владислав Тушканов рассказал, что компания фокусируется на автоматизации обработки событий безопасности, повышении продуктивности разработчиков за счет ИИ-ассистентов. В Т-Банке не ответили “Ъ”, в «Яндексе» отказались от комментариев.

Тем не менее не все игроки согласны с такой оценкой рынка. В MWS AI (входит в МТС Web Services) говорят, что, по их данным, объем российского рынка программного обеспечения и сервисов на базе ИИ в 2025 году составит около 50 млрд руб., а приведенная оценка некорректно отражает реальное состояние рынка, так как у перечисленных компаний ИИ не является основным направлением деятельности.

Концентрацию 95% выручки у топ-5 компаний директор по развитию бизнеса Just AI Светлана Захарова связывает с тем, что у них есть и миллиардные инвестиции в вычислительные мощности, и «огромные, уникальные» массивы данных для обучения моделей, и возможность встраивать ИИ-продукты в экосистемы. Так как рынок ИИ со стороны заказчика находится на стадии становления, все компании выстраивают фундамент моделей для дальнейшего развития конкретных бизнес-решений небольших игроков, говорит партнер технологической практики «ТеДо» Артем Семенихин. «Компании, которые не являются техногигантами, могут составить им конкуренцию в каких-то узких областях, выигрывая через специализацию. Это единственный способ выжить в борьбе с IT-корпорациями»,— добавляет старший разработчик систем ИИ Innostage Александр Лебедев.

«К основным тормозящим рынок факторам можно отнести ограничения по "железу" и, конечно, недостаток зрелых бизнес-кейсов»,— говорит Светлана Захарова. Она добавляет, что от того, сможет ли государство найти тонкий баланс между безопасностью и свободой для инноваций, будут зависеть темпы роста рынка. Дефицит квалифицированных кадров, ограниченный доступ к современным чипам и ПО и макроэкономическая нестабильность также могут ограничивать развитие рынка в будущем, говорит эксперт в области генеративного ИИ Axenix Владимир Кравцев.

Алексей Жабин