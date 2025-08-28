Reuters: «евротройка» запустила механизм для возобновления санкций против Ирана

Страны «евротройки» (Франция, Германия и Великобритания. — "Ъ") активировали механизм для повторного введения санкций против Ирана из-за ядерной программы. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с документом, который «евротройка» направила в Совбез ООН. Санкции будут вновь введены через 30 дней, если за это время не будет достигнуто новое соглашение с Тегераном по его ядерной программе.

По данным Reuters, в заявлении говорится, что страны приняли решение запустить так называемый механизм быстрого реагирования («снэпбэк»), предусмотренный соглашением по иранской ядерной сделке 2015 года и позволяющий восстановить в отношении Тегерана жесткие санкции Совбеза ООН. Европейские страны настаивают на том, что Иран нарушил соглашение от 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий. — "Ъ"), направленное на предотвращение разработки Тегераном ядерного оружия. При этом они заявили, что остаются открытыми для переговоров, и призвали Иран включиться в дипломатический процесс. «Евротройка» выразила надежду, что к концу сентября сторонам удастся достичь договоренности.

Ранее несколько иранских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Россия якобы внесла на рассмотрение Совета безопасности ООН проект резолюции «о техническом продлении резолюции 2231 СБ ООН». Из сообщений иранских СМИ следует, что проект российской резолюции содержит пункт о том, что в случае продлении иранской ядерной сделки на полгода, механизм «снэпбэк» в эти шесть месяцев активирован быть не может.

Срок действия резолюции СБ ООН 2231 по Ирану, которую Россия якобы предложила продлить, истекает 18 октября. Документом предусмотрен уникальный механизм разрешения споров («снэпбэк»), задействовать который сейчас грозят Великобритания, Германия и Франция, склоняя Иран к уступкам по своей ядерной программе. Использование «снэпбэка» может означать восстановление ранее действовавших в отношении Ирана жестких санкций Совбеза ООН.

В МИД РФ «Ъ» ранее заявили, что Россия не считает, что западные страны вправе угрожать Ирану санкциями и не намерена соблюдать прежние рестрикции, если об их возобновлении будет объявлено.

Подробности — в материале «Ъ» «Пока снэпбэк не превратился в тыкву».

Анастасия Домбицкая