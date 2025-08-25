Аслан Гагиев просится на ленточку

Как стало известно “Ъ”, один из самых известных преступников современной России и бывший лидер группировки киллеров Аслан Гагиев (Джако) написал заявление с просьбой отправить его на СВО. Сейчас он отбывает пожизненное лишение свободы в ИК-1 «Мордовская зона», куда его отправили в 2023 году. Официально не известно ни об одном случае заключения контракта с пожизненно осужденным, однако киллер имеет шанс надеть военную форму.

Осужденный на пожизненное заключение Аслан Гагиев хочет отправиться из колонии на передовую

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Осужденный на пожизненное заключение Аслан Гагиев хочет отправиться из колонии на передовую

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заявление об отправке на СВО бывший лидер банды подал на днях. Жители Северной Осетии и потерпевшие от действий организованного преступного сообщества (ОПС) недавно стали пересылать друг другу голосовое сообщение, записанное якобы Гагиевым. В нем он утверждает, что уже вышел на волю, находится в российском приграничье и обещает «всех победить».

Как сообщил Telegram-канал Baza, после появления аудиозаписи родственники потерпевших от банды Гагиева начали звонить адвокатам и узнавать, действительно ли Джако вышел на свободу.

Защитник самого основателя ОПС отказался говорить на эту тему. Представители ФСИН и ИК-1 также не ответили на вопросы.

Аслана Гагиева отправили в «Мордовскую зону» в сентябре 2023 года. Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону признал его виновным в руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК), создании трех банд (ч. 1 ст. 209 УК) и убийстве более двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте оружия. Приговор по последней статье в апреле 2025 года отменил Военный апелляционный суд.

По версии следствия, Гагиев создал оргпреступное сообщество еще в 2004 году. Оно действовало в Москве, Подмосковье и Северной Осетии. В организацию вошло не менее 50 киллеров. Не позднее 2012 года Джако создал в Северной Осетии три банды — «филиалы» организации. В них привлекли жителей региона, а на выделенные Асланом Гагиевым деньги купили оружие и экипировку. Как предполагается, банды нужны были Джако для занятия доминирующего положения в криминальном мире республики.

Всего за время действия сообщества участники ОПС совершили 49 нападений и убили 60 человек.

Их жертвами становились правоохранители, чиновники, банкиры, бизнесмены и другие лица. Большинство из них, по мнению следствия, были убиты по заказу или в ходе криминальных разборок.

При этом судили преступника только за деяния, совершенные в 2012–2013 годах. Это связано с тем, что Австрия, в свое время выдавшая преступника, не разрешила России продолжить расследование дела киллера. В результате его признали виновным в организации убийств только шести человек. Среди них был Олег Озиев, занимавший на момент нападения должность зампрокурора Промышленного района города Владикавказа.

В отличие от главаря, участники ОПС Джако были осуждены за целую серию резонансных убийств: владельца банка «Национальный капитал» Дмитрия Плытника, акционера Содбизнесбанка и банка «Кредиттраст» Александра Слесарева и председателя правления банка «Кутузовский» Олега Новосельского. Также, по данным СКР, жертвами бандитов стали владелец германских верфей Wadan Yards Андрей Бурлаков, начальник управления по борьбе с оргпреступностью МВД Северной Осетии Марк Мецаев и следователь СКР Александр Леонов.

По приговорам различных судов, в том числе военного, были осуждены три десятка подручных Джако, трое из них на пожизненные сроки.

Шансов Джако сменить статус заключенного на штурмовика, неоднозначны. Согласно требованиям УПК и ведомственных приказов, привлекать для участия в СВО нельзя педофилов, террористов и осужденных за госизмену.

Также не рекомендуют отправлять на боевые действия отбывающих пожизненные сроки.

Однако, утверждают источники “Ъ”, для последних могут быть сделаны исключения. Если Аслан Гагиев попадет в штурмовики и получит госнаграду, у него появится шанс после СВО оказаться на свободе. Примечательно, что Аслан Гагиев еще во время оглашения приговора Южным окружным военным судом в 2023 году заявил родственникам, что выйдет через год.

Никита Черненко