Инвестор въехал в офис

Новыми собственниками бизнес-центра «Авион» (20 тыс. кв. м) на Ленинградском проспекте в Москве стали владелец инвесткомпании Apollax Group Петр Седунов и его партнеры. Здание стоимостью 2,7–3 млрд руб. может генерировать до 400 млн руб. в год арендного дохода. Офисы привлекают инвесторов за счет резкого роста ставок, но инвестиции в них сокращаются из-за снижения доступности кредитования.

Бизнес-центр «Авион» сменил собственника, рассказал источник “Ъ” на рынке недвижимости. По данным ЕГРН, земля под этим зданием находится в аренде у ООО «Дакада Рент». Эта структура перешла под контроль АО «Растущие инвестиции», гендиректор которой — владелец инвестиционной компании Apollax Group Петр Седунов, следует из СПАРК.

Предприниматель подтвердил факт сделки, уточнив, что приобрел бизнес-центр для развития собственного портфеля совместно с партнерами.

Их имена он не раскрыл.

Из данных СПАРК следует, что ранее долями в «Дакада Рент» владели Алексей Бобренев (34%), Евгений Бобренев (33%) и Александр Лейзерович (33%). В структурах предпринимателей “Ъ” оперативно не ответили. Стоимость «Авиона» партнер Bright Rich | CORFAC International Сигуш Бабоян оценивает в 2,7–2,9 млрд руб. Директор по направлению рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов говорит о 3 млрд руб.

Бизнес-центр «Авион» находится на Ленинградском проспекте, недалеко от станции метро «Аэропорт». Объект площадью 20 тыс. кв. м построен в 2005 году. Первоначально его девелопментом занималась Hours Capital Сергея Гордеева. Затем актив контролировался структурой «ФК Открытие» Бориса Минца, на основе которой была создана O1 Properties. В рамках реструктуризации долга последней в 2018 году «Авион» перешел Альфа-банку. Финансовая организация продала актив инвесторам, говорит собеседник “Ъ” на рынке недвижимости.

Петр Седунов и партнеры могли купить «Авион» для развития арендного бизнеса. Здание расположено в одном из ключевых деловых кластеров в Москве — Ленинградском деловом коридоре — и уже заполнено арендаторами, это обеспечит стабильный денежный поток, отмечает Сигуш Бабоян. Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов оценивает потенциальный арендный доход в 330–340 млн руб. в год. Реконструкция объекта потенциально позволит довести его до 400 млн руб. в год. Такую стратегию, по словам эксперта, часто применяет Apollax Group.

Офисный сегмент привлекает инвесторов в связи с ростом арендных ставок. В условиях критического дефицита площадей арендаторы вынуждены соглашаться на продление договоров по более высоким ценам, поясняет госпожа Бабоян. По данным IBC Real Estate, по итогам июня офисы в Москве сдавались в среднем за 29,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Год к году значение выросло на 28%. Ставки продолжат расти: значительная часть площадей, планируемых к вводу в следующем году, была реализована еще на этапе строительства — высокий спрос привлекает инвесторов, говорит Сигуш Бабоян.

Объем инвестиций в офисную недвижимость Москвы, по данным IBC Real Estate, в январе—июне составил 107 млрд руб. Это на 31,4% ниже рекордного результата за аналогичный период прошлого года. Но относительно первого полугодия 2023 года показатель вырос более чем в два раза. Площадь проданных в январе—июне офисов в Москве составила 241 тыс. кв. м, на 33% меньше год к году, говорит господин Горюнов. Сигуш Бабоян отмечает, что на активность инвесторов сейчас влияет низкая доступность заемного финансирования: они стали осторожнее выбирать объекты, стараясь учитывать не только текущую доходность актива, но и потенциал роста стоимости.

София Мешкова, Дарья Андрианова