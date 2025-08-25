Генеральный в шаге от Верховного

Единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда России стал генпрокурор Игорь Краснов, еще пять лет назад являвшийся одним из руководителей Следственного комитета России. Предполагается, что главный надзорный орган страны после него возглавит полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, 31 год проработавший в органах прокуратуры, из них 11 лет — на посту заместителя генпрокурора. В дальнейшем могут последовать и другие кадровые перемещения в руководстве правоохранительных органов.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Слухи о том, что Игорь Краснов может претендовать на пост председателя Верховного суда (ВС) России, освободившийся после смерти 22 июля Ирины Подносовой, появились на прошлой неделе. 22 августа президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генпрокурору звания «Заслуженный юрист», которое не только стало для него очередной наградой, но и дало возможность участвовать в конкурсе на должность председателя ВС без сдачи квалификационного экзамена.

Конкурс на пост главы ВС России Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила 29 июля. По закону «О статусе судей» кандидат на этот пост должен быть старше 35 лет, иметь высшее юридическое образование и стаж работы юристом не менее десяти лет. Кроме того, ранее не работавший судьей или имеющий большой перерыв в карьере кандидат должен сдать экзамен — его принимает специальная комиссия, уполномоченная делать вывод о наличии у претендента специальных знаний.

На случай появления кандидатов на должность председателя ВС, не имеющих судейского стажа, Высшая экзаменационная комиссия по приему квалификационного экзамена на должность судьи даже включила в график дополнительное заседание. Оно должно было состояться 21 августа, но было отменено в связи с отсутствием заявок.

25 августа председатель ВККС Николай Тимошин сообщил, что заявление на должность главы ВС подал генеральный прокурор Игорь Краснов. Если комиссия его рекомендует — а в данном исходе никто не сомневается,— кандидатуру будущего председателя президент внесет на утверждение в Совет федерации.

Плановое заседание ВККС назначено на 22–26 сентября, внеплановые пока не анонсировались, но это, по данным источников “Ъ”, вопрос ближайшего времени.

Следует отметить, что выходцы из прокуратуры судебной системой России никогда не руководили. Подобные прецеденты имели место в Советском Союзе, где из семи глав Верховного суда четверо на момент назначения имели опыт работы в органах прокуратуры: Иван Голяков (возглавлял ВС в 1938–1948 годах), Анатолий Волин (1948–1957), Лев Смирнов (1972–1984) и Владимир Теребилов (1984–1989).

В правоохранительных органах Игорь Краснов сделал головокружительную карьеру. Придя в органы прокуратуры в 1997 году, через девять лет он уже стал следователем Генпрокуратуры. В 2007 году перешел в Следственный комитет России (СКР), где расследовал в основном громкие убийства, в том числе оппозиционера Бориса Немцова. В 2016 году после назначения заместителем главы СКР Александра Бастрыкина курировал расследование особо важных дел.

В январе 2020 года Игорь Краснов перебрался из здания СКР в Техническом переулке на Петровку, 14, став генпрокурором страны. Он сменил на этом посту Юрия Чайку, ставшего полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе и занимающего эту должность до настоящего времени.

При Игоре Краснове Генпрокуратура получила особый статус ведомства, возглавляющего и координирующего как борьбу с коррупцией, так и международно-правовое сотрудничество с правоохранительными органами других стран.

Последнее после начала СВО было практически сведено на нет. Однако сейчас благодаря активности господина Краснова ситуация начала меняться — целый ряд государств, включая «недружественные», возобновили экстрадиции преступников и обмен документами, в том числе через страны-посредники, например Турцию.

Генпрокурор добился и усиления роли сотрудников своего ведомства во внутренних делах. Так, прокуроров обязали лично выезжать на места резонансных преступлений, ДТП, техногенных и природных катастроф, чтобы координировать действия других силовиков и иметь более детальное представление о предмете надзора.

Более активно представители прокуратуры стали действовать при рассмотрении дел в суде.

Если ранее они зачастую выступали статистами при избрании мер пресечения и их продлении, то сейчас заметно чаще обжалуют вынесенные решения в вышестоящих инстанциях.

Наконец, именно при Игоре Краснове была широко реализована практика подачи исков об обращении в доход государства коррупционных активов. В соответствии с судебными решениями многомиллиардное имущество утратил, например, бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов, а вскоре предстанет перед судом по аналогичному делу его коллега по ВС Адыгеи Аслан Трахов.

Другим направлением стал возврат в казну стратегических активов, в том числе одного из крупнейших аэропортов страны — Домодедово, оказавшегося под контролем иностранцев. По прокурорским искам суды изымали имущество экстремистов — не только украинских олигархов, финансировавших ВСУ, но и, например, Юрия Шефлера (состоит в объединении, которое признано экстремистским и запрещено в РФ). У последнего надзор отсудил АО «Амбер Талвис» — один из крупнейших производителей алкогольной продукции в России.

В 2024 году господин Краснов сообщал, что в собственность государства возвращено более 100 предприятий, оцениваемых в 1,3 трлн руб.

Таким образом, несмотря на отсутствие опыта работы судьей, Игорь Краснов хорошо знаком с деятельностью судебной системы. Отметим, что в случае назначения главой ВС у него в подчинении окажется почти в два раза меньше сотрудников, чем сейчас,— в РФ насчитывается 33 тыс. судей.

Источники “Ъ” в самой Генпрокуратуре сообщили, что после ухода господина Краснова «ожидают возвращения Александра Гуцана». С 2018 года он занимает пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), а до этого с 2007 года был заместителем генпрокурора.

На этом посту он запомнился громкой историей 2016 года. Когда тогдашние генпрокурор Юрий Чайка и его первый заместитель Александр Буксман были в командировке, именно господин Гуцан, оставшийся и. о. генпрокурора, направил председателю СКР Александру Бастрыкину требование о прекращении уголовного преследования тогдашнего бенефициара аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика, обвиняемого в связи с терактом в аэровокзальном комплексе по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) УК. По закону следствие было обязано сделать это сразу, но с решением затянуло. В итоге дело было прекращено.

В последние дни появились слухи о том, что полпредом в СЗФО может быть назначен глава СКР Александр Бастрыкин, на место которого якобы рассматриваются кандидатуры министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента—начальника контрольного управления президента Дмитрия Шалькова. Однако источник в СКР сообщил “Ъ”, что недавно срок службы Александра Бастрыкина был продлен президентом еще на один год.

Николай Сергеев, Анастасия Корня