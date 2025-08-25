Клиники отберут по потребности

Частные клиники с 2026 года будут проходить отсутствующий сейчас отбор для включения в систему ОМС. Согласно разработанным Минздравом критериям такого отбора, среди прочего будет оцениваться потребность конкретного региона в частной медицинской помощи, объем оказываемых медуслуг и наличие нарушений в работе клиник в последние два года. Причину ужесточения требований эксперты видят в желании властей оптимизировать бюджетное финансирование здравоохранения и в стремлении оставить больше средств государственным учреждениям.

Минздрав подготовил новый перечень критериев, которым должна соответствовать частная клиника, претендующая на бюджетное финансирование своих услуг в рамках системы ОМС. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на regulation.gov.ru.

Напомним, что сейчас частные клиники наравне с государственными могут предоставлять лечение за счет бюджетных средств. Принцип финансирования «деньги идут за пациентом» предполагает оплату по числу пролеченных граждан — конкуренция между частными и государственными медучреждениями призвана способствовать повышению качества услуг. Всего к системе ОМС сейчас подключено около 3 тыс. частных клиник — это примерно треть от всех учреждений, оказывающих медицинские услуги за счет бюджета.

Однако если пока частным клиникам было достаточно лишь уведомить территориальный фонд ОМС о своем желании стать частью регионального государственного здравоохранения, то, согласно принятым в конце 2024 года поправкам к законодательству, в дальнейшем они должны будут подавать заявки и проходить отбор. Разработанные Минздравом критерии участия в ОМС конкретизируют этот новый порядок.

Согласно проекту постановления, клиники должны будут проходить отбор с 2026 года — чтобы получить доступ к системе ОМС с 2027-го. В частности, для медучреждений, работавших исключительно в частном секторе, будет необходим опыт деятельности от трех лет. Желающим оказывать специализированную, в том числе высокотехнологичную, помощь будет необходимо подтвердить факт ведения такой деятельности — в объеме не менее 150 случаев за год или 300 случаев за три года. У клиник также не должно быть зафиксированных Росздравнадзором в последние два года нарушений в работе в части сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи в рамках ОМС.

Еще один критерий — «наличие потребности субъекта РФ в объемах медицинской помощи, оказываемой частными медицинскими организациями». Методологии оценки такой потребности Минздрав в проекте постановления не приводит, и это вызывает вопросы у представителей отрасли. «Не ясно, как это сам региональный минздрав станет говорить, что подведомственные ему клиники не справляются с потоком пациентов,— комментирует член правления Ассоциации частных клиник Москвы Алексей Серебряный.— В каждом субъекте существуют нормативы, которые описывают, сколько больниц и поликлиник необходимо для населения такой численности. Естественно, "на бумаге" все ресурсы регионального здравоохранения соответствуют нормативным требованиям». По его словам, ужесточение доступа к работе в ОМС для частных клиник может быть связано с тем, что государству-собственнику выгоднее «оставлять» средства в своих больницах, чем передавать их в частные.

Отметим, что в условиях бюджетного дефицита финансирование здравоохранения в реальном выражении не растет. «В последние годы эти расходы растут в абсолютных цифрах, но это лишь частично компенсирует инфляцию. Объем финансирования остается на уровне 3,4–3,5% ВВП, как это было еще в 2019 году. Из-за этого невозможно решить системные проблемы здравоохранения, такие как нехватка врачей, низкая оплата труда медработников, дефицит лекарств»,— говорит сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, отмечая, что в странах Восточной Европы с сопоставимым уровнем развития экономики этот показатель составляет в районе 5,6% ВВП.

