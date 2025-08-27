Алиев назвал вхождение Азербайджана в состав СССР оккупацией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что возникшая в 1918 году Азербайджанская Демократическая Республика прекратила существование спустя два года в результате оккупации российских сил. По его словам, из-за вхождения страны в СССР азербайджанская территория была разделена на две части.

«Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунгами были: ''фабрики и заводы — рабочим, земля — крестьянам, свобода — народам''. Мы создали свое собственное государство. Но большевики отняли его у нас»,— сказал Ильхам Алиев в интервью «Аль-Арабии».

Тем самым азербайджанский лидер объяснял, откуда возникла необходимость создания Зангезурского коридора — транспортного маршрута, который соединит западные районы Азербайджана его эксклавом (Нахичеванской Автономной Республикой) через Сюникскую область Армении. «В апреле 1920 года российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала его. В ноябре того же года, спустя всего несколько месяцев после этого, правительство советской России решило отнять у Азербайджана Зангезур, который мы называем Западным Зангезуром, и передать его Армении. Вот как Азербайджан был разделен надвое — на основную часть и Нахчыван, а между ними находился Западный Зангезур»,— рассказал Ильхам Алиев.

Лусине Баласян