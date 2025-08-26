Целевик оправдывает средства

Минздрав определился с механизмом обязательной отработки для студентов-медиков. Третий вариант ведомственного законопроекта предполагает, что все бюджетные места в медвузах станут целевыми. Таким образом, первокурсникам придется заключать договор с региональными минздравами или медорганизациями и давать обязательство определенное время отработать в государственных учреждениях. В случае нарушения условий договора выпускники должны будут возместить затраты на свое обучение в трехкратном размере. Ректоры ведущих вузов поддержали нововведения, а вот молодые медики настроены скептически. Тем не менее документ уже прошел процедуру межведомственного согласования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минздрава сделать целевыми все бюджетные места в системе высшего медицинского образования. Об этом 26 августа “Ъ” сообщила пресс-служба министерства.

Ранее Минздрав предлагал два варианта законодательного закрепления обязательной отработки для выпускников медвузов и колледжей. Первый обязывал их в течение года трудоустроиться в медучреждения из системы ОМС и отработать там минимум три года (для колледжей — два года). В случае отказа выпускник должен был компенсировать государству затраты на обучение в двукратном размере. Как подсчитывал “Ъ”, такой штраф мог бы составить около 2,5 млн руб. (см. “Ъ” от 5 февраля).

Вторая версия предполагала, что выпускникам дадут пройти первичную аккредитацию медработника, а затем они должны три или два года отработать в медорганизациях, участвующих в программе госгарантий, причем эти учреждения обязаны выделить им наставников. Только после такой отработки они получили бы право на прохождение периодической аккредитации, без которой медики не имеют права работать.

Документ вызвал большой общественный резонанс: “Ъ” проанализировал более 1 тыс. опубликованных на regulation.gov.ru отзывов и не нашел ни одного положительного.

Большинство студентов и выпускников вузов, а также сами медицинские работники заявили, что инициатива фактически устанавливает механизм принудительного заключения договора о целевом обучении.

В итоге Минздрав решил сделать целевыми вообще все бюджетные места высшего медицинского и фармацевтического образования.

Первокурсники «обязаны будут заключить договор о целевом обучении», заявили в пресс-службе ведомства, уточнив, что «заказчиками» целевиков, как правило, выступают минздравы регионов или конкретные медорганизации.

В случае нарушения условий договора выпускник вуза или колледжа должен будет «вернуть в бюджет» сумму, затраченную на его подготовку, а также заплатить штраф в размере двукратной стоимости обучения. Впрочем, такое же наказание ждет заказчиков целевого обучения, если они не выполнят свои обязательства по договору.

Выпускники-целевики смогут вместо отработки продолжить обучение на следующей образовательной ступени, например в ординатуре после специалитета, но только при условии заключения следующего целевого договора с тем же заказчиком.

В пресс-службе Минздрава сообщили “Ъ”, что документ уже прошел процедуру межведомственного согласования. В случае его принятия новые правила будут действовать для лиц, зачисленных на обучение после 1 марта 2026 года.

Отметим, сейчас на основных медицинских специальностях большинство бюджетных мест и так целевые. Например, в 2025 году под целевой набор было отдано 70% мест по направлению «лечебное дело» и 75% по направлению «педиатрия».

Ректор Российского университета медицины Олег Янушевич называет предложение Минздрава «очень своевременным». Он указывает, что в отрасли наблюдается определенный дисбаланс — «часть специалистов выбирают "модные" врачебные специальности, а системе здравоохранения требуется прежде всего насыщение первичного звена». По его мнению, инициатива позволит решить эту проблему, а также изменит структуру подготовки кадров на этапе ординатуры. Ректор Саратовского государственного медицинского университета Андрей Еремин называет целевое обучение «самым действенным механизмом, который поможет устранить дефицит кадров в лечебных учреждениях». А новые правила, по его мнению, будут способствовать тому, чтобы выпускники не относились к «однократному» штрафу за несоблюдение договора как к «беспроцентному кредиту на обучение».

Ректор Самарского государственного медуниверситета Александр Колсанов обращает внимание, что окончательное решение по выбору целевого места остается за самим будущим врачом.

«Именно в государственной системе медработники получают все возможности для самосовершенствования, обмена опытом и лучшими практиками, постоянного профессионального развития»,— уверен он.

Терапевт, основатель профессионального мобильного приложения «Справочник врача» Константин Хоманов считает, что идея Минздрава «хороша в вакууме», но «медицина не существует отдельно от общества». Он видит риски возникновения коррупционных схем для тех, кто не захочет отрабатывать целевое направление. Также господин Хоманов опасается, что коллективы медучреждений будут пренебрежительно относиться к выпускникам-целевикам, «так как молодой врач вынужден будет отрабатывать на правах безмолвного сотрудника, с которым не станут считаться». Впрочем, полагает он, конкурс в медвузы все равно будет высоким, «ведь все мы верим в лучшее будущее и надеемся, что за годы учебы что-то да изменится, а кого-то возможность целевого набора даже и привлечет».

Руководитель проекта о медицинском образовании Ordinatura.org Владислав Ледовский сетует, что государство «в очередной раз» игнорирует вопрос материальной поддержки врачей и «адекватной прозрачной системы оплаты труда». Он обращает внимание, что для медиков все еще нет льготной ипотеки по аналогии с айтишной, им не дают отсрочку от армии, не предоставляют условия труда, ДМС и оплату труда, как в IT-отрасли. «Поэтому я убежден, что у подавляющего большинства студентов-медиков отношение к законопроекту негативное. Предыдущие инициативы об отработке получили сотни развернутых негативных комментариев в ходе общественного обсуждения. Причем те, кто относится плохо, активно об этом говорят. А вот в пользу этого законопроекта как-то особо никто и не высказывается»,— заключает господин Ледовский.

Наталья Костарнова