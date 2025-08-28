В официальный список патриотических песен для школьников вошли Shaman и Газманов

Минпросвещения подготовило список патриотических песен, которые будут петь в школах на уроках музыки. В перечень вошли 37 композиций, в том числе «Моя Россия» певца Shaman (Ярослав Дронов), «Вперед, Россия» Олега Газманова и «Родина» Сергея Трофимова.

Что включено в список патриотических песен для изучения в школах Минпросвещения представило список из 37 патриотических песен для школ (в том числе современные) П. Аедоницкий, И. Шаферан — Красно солнышко Д. Тухманов, В. Харитонов — День Победы А. Арутюнов, В. Семернин — Победа О. Газманов — Офицеры А. Пахмутова, Н. Добронравов — Ты — моя надежда, ты - моя отрада И. Матвиенко, М. Андреев — А река течет К. Молчанов, М. Львовский — Вот солдаты идут А. Журбин, В. Аксёнов и П. Синявский — Ах, эти тучи в голубом И. Матвиенко, А. Шаганов — Многая лета русской земле Д. Тухманов, В. Харитонов — Как прекрасен этот мир Д. Тухманов, Р. Рождественский — Родина моя И. Дунаевский, М. Лисянский — Моя Москва С. Трофимов — Родина Е. Атрашкевич, В. Жукович — Эхо Победы И. Матвиенко, А. Шаганов — Конь Д. Тухманов, М. Ножкин — Россия В. Беляев, А. Волошенко и Г. Сафронов — Бессмертный полк А. Пахмутова, Н. Добронравов — Песня о Матери-планете Д. Майданов — Флаг моего государства Е. Подгайц, А.С. Пушкин — Москва... как много в этом звуке О. Газманов — Вперёд, Россия К. Томилин, С. Минаков — Письмо солдату С. Смирнов — Сохрани планету, человек В. Беляев, Е. Крылова — Ты со мной, моя Русь Э. Ханок, И. Резник — Служить России А. Киселев, К. Чибисов — У подножья обелиска А. Жаров, С. Михалков — Медали-ордена В. Беляев, А. Капустин — День девятого мая В. Голиков, В. Семернин — Мир зеленый В. Голиков, К. Аносова — Мелодия Победы О. Шаумаров, В. Ильичев — Моя страна Э. Колмановский, Е. Евтушенко — Хотят ли русские войны О. Хромушин, М. Садовский — Несовместимы дети и война И. Дунаевский, М. Матусовский — Летите, голуби Д. Майданов — Россия О. Газманов — Бессмертный полк SHAMAN — Моя Россия

В министерстве заявили, что эти песни «направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание». При этом школы могут самостоятельно принимать решение об использовании рекомендованных произведений.

Над составлением списка работала экспертная группа. В нее вошли в том числе дирижер Валерий Гергиев, актер Евгений Князев, оперный певец Ильдар Абдразаков, ректор Российской академии музыки имени Гнесиных Александр Рыжинский.

На прошлой неделе Минпросвещения также представило список патриотических произведений современных писателей для внеклассного чтения. Ведомство создало отдельные перечни для начальной (1–4 классы), основной (5–9 классы) и старшей школы (10–11 классы). В списке есть в том числе разделы «О великих людях России» и «Zа наших».

