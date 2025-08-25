Стройка в интересах фабрики

Комплекс зданий фабрики семьи купцов Морозовых в Шелапутинском переулке в Таганском районе Москвы сменил собственника. Новым совладельцем проекта стал основатель Dominanta Денис Бородако. Вместе с предпринимателем Максимом Кузнецовым он планирует построить здесь жилой комплекс. Инвестиции в такой проект могут достигнуть 5 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основатель Dominanta Денис Бородако 22 августа стал владельцем 25% в ООО «Правовой центр "Шелапутинский"», следует из СПАРК. Еще 50% долей в компании перешли Антону Гончарову, оставшиеся 25% — Максиму Кузнецову. Ранее владельцем структуры выступало ООО «ЕТК-Инвест», подконтрольное АО «Триппл ви». Последнее — основной акционер букмекерской компании «Пари», которой до 2022 года владел Александр Удодов. Представители «Пари», «ЕТК-Инвест», господа Бородако, Гончаров и Кузнецов оперативно “Ъ” не ответили. Связаться с АО «Триппл ви» не удалось. В Dominanta подтвердили факт сделки.

На балансе ООО «Правовой центр "Шелапутинский"» числится комплекс зданий фабрики семьи купцов Морозовых (4,9 тыс. кв. м) и участок под ними (0,65 га) в Шелапутинском переулке в Таганском районе в центре Москвы, указано в СПАРК. Директор департамента инвестиций и земельных активов Ricci Петр Виноградов считает, что в случае продажи объекта в состоянии, требующем капитального ремонта, стоимость могла составить более 600 млн руб.

Девелоперская компания Dominanta как самостоятельный бизнес развивается с 2022 года, портфель насчитывает 469,3 тыс. кв. м коммерческой и жилой недвижимости. В этом году она планировала сократить свое присутствие на рынке недвижимости Москвы, продав часть объектов из-за высокой кредитной нагрузки. В июле Dominanta передала проекты по строительству жилья в Большом Козихинском переулке в районе Патриарших прудов и на Сафоновской улице на западе Москвы общей площадью 62 тыс. кв. м девелоперской компании Coldy. Первоначально в сделку должны были также войти проекты жилого комплекса HideOut в 3-м Сетуньском проезде и бизнес-центр Qoob на западе столицы (см. “Ъ” от 16 мая), но в итоге Dominanta решила достраивать их сама.

Партнеры Дениса Бородако по проекту в Шелапутинском переулке до сих пор не были широко известны на девелоперском рынке. Антон Гончаров ранее работал с господином Удодовым. В 2020–2022 годах он возглавлял ООО «Аффора инжиниринг», совладельцем которого был предприниматель. Александра Удодова называют бывшим зятем премьер-министра Михаила Мишустина. У Максима Кузнецова есть активы на рынке недвижимости. Он владеет ООО ДГМ, в собственности которого —здания в промзоне на Перовской улице на востоке Москвы. Также господин Кузнецов прошлым летом выкупил у ВТБ за 1,08 млрд руб. 75% долей в ООО «Мегаком», на балансе которого находится 15,5 тыс. кв. м в бизнес-центре «Святогор» у Павелецкого вокзала.

В Dominanta “Ъ” пояснили, что господин Кузнецов будет партнером компании по реализации проекта в Шелапутинском переулке. Здесь планируется построить жилье.

Основатель bnMap.pro Ирина Доброхотова обращает внимание, что речь об объекте культурного наследия, а значит, проект, скорее всего, будет предусматривать реконструкцию здания.

Она полагает, что с учетом наличия свободного от застроек участка между существующими корпусами и Яузой удастся построить камерный жилой комплекс.

Директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин говорит, что существовавший ранее проект застройки участка в Шелапутинском переулке предполагал реконструкцию комплекса с увеличением общей площади до 11 тыс. кв. м и создание апартаментно-гостиничного комплекса. Инвестиции в такой проект составят 4–5 млрд руб.

Петр Виноградов считает, что основным девелопером проекта станет господин Бородако, а другие участники будут инвесторами. Хотя заключение партнерств в девелопменте Ирина Доброхотова называет общепринятой практикой: она позволяет разделить расходы и привлечь дополнительный GR-ресурс. Денис Бородако ранее сам нередко выступал в качестве партнера основного девелопера, например, в проектах MR Group.

Дарья Андрианова