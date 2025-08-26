ВСУ не получат сухарики

«Ъ» стали известны подробности иска Генпрокуратуры, в котором она требует признать экстремистами предпринимателей отца и сына Николая и Дениса Штенгеловых. При этом активы принадлежащей ответчикам группы КДВ, в том числе выпускающей продукцию под брендами «Кириешки» и «Яшкино», должны быть обращены в доход государства, так как используются для финансирования вооруженных формирований Украины. Стоимость имущественного комплекса, который попадет под обеспечительные меры, составляет почти 0,5 трлн руб., а ежегодный доход — 750 млрд руб.

У Дениса Штенгелова (на фото), как настаивает прокуратура, не должно быть активов в России

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Фото: Евгений Дудин, Коммерсантъ

Административный иск, инициированный генпрокурором Игорем Красновым (борьба с экстремизмом при нем стала одним из приоритетных направлений деятельности ГП), рассмотрит Тверской райсуд Москвы.

По данным «Ъ», в его материалах говорится, что самим надзорным ведомством выявлено объединение граждан, деятельность которого представляет угрозу жизни и здоровью граждан России, основам безопасности общества и государства, а потому должно быть признано экстремистским и запрещено. В объединение, считает надзор, входят гражданин Украины Николай Штенгелов и его сын Денис, имеющий подданство Австралии. Ответчики более десяти лет назад уехали за границу, но бизнес имеют в том числе и в России.

По данным Генпрокуратуры, господин Штенгелов-старший, разделяя «радикальную политику украинских властей», присоединился к террористической кампании против Донбасса. Будучи владельцем крупных аграрных предприятий на территории Украины, он оказывал финансовую помощь националистическим батальонам, принимавшим участие в проведении «карательной операции» в регионе.

Кроме того, он образовал собственное военизированное подразделение — батальон территориальной обороны «Киевская Русь», который в дальнейшем послужил кадровой основой для создания террористических формирований «Азов», «Айдар», «Днепр-1» и др. (их деятельность запрещена в России).

За это господин Штенгелов в 2017 году был награжден почетной грамотой государственной администрации Запорожской области Украины.

В свою очередь, командир «Киевской Руси» Андрей Янченко в 2022 году был заочно арестован Басманным райсудом по ходатайству ГСУ СКР. Следствие обвиняет его в геноциде и применении запрещенных методов войны против мирного населения ДНР и ЛНР.

Политические взгляды и экстремистские убеждения отца, считают в Генпрокуратуре, разделяет и его сын — Денис Штенгелов. После начала специальной военной операции на Украине он вслед за отцом публично осудил действия армии России и назвал своим долгом всеми способами противостоять «российскому вторжению».

Будучи бенефициаром ряда европейских предприятий, через их инфраструктуру господин Штенгелов-младший стал снабжать вооруженные формирования Украины продовольствием и другими товарами.

При этом он ограничил права россиян, являющихся акционерами в нидерландской компании НАК, находящейся под его руководством.

В ходе надзорных мероприятий Генпрокуратура установила, что «ключевым источником доходов», за счет которых формируется финансовая база господ Штенгеловых, выступает группа компаний КДВ.

Данный холдинг является монополистом на российском рынке легких закусок и кондитерских изделий.

В его структуре функционируют десять фабрик в различных регионах России (Краснодарский край, Воронежская, Кемеровская, Московская, Новосибирская и Томская области), выпускающих свыше 700 наименований продукции.

Это 40 торговых марок, включая «Бабкины семечки», «Кириешки», «Яшкино» и др.

Товары также реализуются в странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе США и Евросоюзе.

Капитализация корпорации, головной компанией которой выступает АО «Кондитерус Ком», оценивается в 497 млрд руб., ежегодный доход — 756 млрд руб., а валовая прибыль — 139 млрд руб.

После начала СВО, установил надзор, ответчики приняли меры, направленные на подрыв устойчивости экономики России. Они присоединились к санкциям в отношении РФ, а доходы компаний КДВ стали выводить за границу. С 2022 года ими за рубеж было перечислено более 21 млрд руб., которые, по версии надзора, были направлены на поддержание экономик США и Австралии, выступающих «спонсорами киевского режима» и поставщиками ему вооружения.

Так, в 2022 году в штате Вашингтон (США) Денис Штенгелов приобрел компанию по производству кондитерских изделий «Либерти Орхардс» за $200 млн (ежегодная прибыль — $25 млн).

В 2024 году он совершил покупку контрольного пакета акций за $30 млн хорватской продовольственной фабрики «Звечево» в городе Пожега.

А в Голд-Кост (Австралия) им был приобретен теннисный комплекс «КДВ Спорт» стоимостью более $50 млн.

Таким образом, считает Генпрокуратура, господа Штенгеловы превратили предприятия холдинга КДВ «в инструмент причинения экономического ущерба Российской Федерации и источник финансирования терроризма».

Деятельность ответчиков должна быть признана экстремистской и запрещена, настаивает истец в лице одного из заместителей генпрокурора Краснова. В свою очередь, сохранение в собственности господ Штенгеловых бизнеса, отмечает истец, прямо противоречит национальным интересам Российской Федерации, так как производственные мощности и инфраструктурные комплексы обеспечивают участникам объединения постоянный прирост капитала, который непрерывно выводится за рубеж и направляется на поддержку недружественных стран. Кроме того, формируемое в России «благополучие» позволяет экстремистам высвобождать на территории других государств свои активы и тратить их на борьбу против России, полагают в ГП.

Таким образом, отмечается в судебном документе, в результате нахождения ГК КДВ под контролем господ Штенгеловых создаются условия для нанесения Российской Федерации стратегического поражения (военного, политического, экономического, юридического и др.) со стороны Украины и коллективного Запада. Более того, говорится в прокурорском иске, «учитывая откровенную враждебность ответчиков» по отношению к российскому государству, существует реальная угроза использования ими производственных активов во вред российским гражданам, в том числе «путем распространения некачественной или опасной для жизни и здоровья человека продукции».

В связи с этим имущество, принадлежащее участникам экстремистского объединения и включающее акции головной компании ГК КДВ — АО «Кондитерус Ком», подлежит обращению в федеральную собственность, а пока суд не вынес соответствующее решение, Генпрокуратура требует наложить на них обеспечительные меры. При этом сами предприятия должны продолжать свою работу, но деньги — оставаться в России. В самом холдинге прокурорский иск оперативно не прокомментировали.

Николай Сергеев