Экс-директора Театра сатиры Агаева обвинили в хищении 20 млн рублей

Бывшему директору Московского академического театра сатиры Мамедали Агаеву предъявлено обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил средства театра на сумму около 20 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мамедали Агаев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Мамедали Агаев

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

По версии следствия, господин Агаев заключал договоры с театром о создании сценариев проектов спектаклей. На основании фиктивных отчетов о выполненных работах обвиняемый похищал с соучастниками 4% средств от продажи билетов с каждого спектакля.

Для реализации схемы Мамедали Агаев зарегистрировался как индивидуальный предприниматель, говорится в заявлении. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование на контроле прокуратуры Центрального административного округа.

