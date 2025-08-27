Правительство продлило запрет на экспорт бензина

Правительство России продлило действующий с августа запрет на экспорт бензина для всех участников рынка, включая производителей на весь сентябрь. Для непроизводителей запрет будет действовать — до 31 октября.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке», — сообщается в Telegram-канале правительства.

На прошлой неделе цены на бензин устанавливали рекорды на бирже. Стоимость бензина АИ-92 выросла на торгах до 72 663 тыс. руб. за тонну, а АИ-95 — до 82,253 тыс. руб. за тонну.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «По горючим следам».