Reuters: КНР планирует нарастить прокачку газа по «Силе Сибири» до 6 млрд куб. м.

Компания «Газпром» и «Китайская национальная нефтегазовая корпорация» ведут переговоры об увеличении поставок по трубопроводу «Сила Сибири-1» на 6 млрд куб. м. в год с 2031 года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимные источники.

По подсчетам издания, новые поставки могут принести «Газпрому» $1,5 млрд в год, исходя из цены на газ в $250 за 100 куб. м. Отмечается, что китайский оператор трубопроводного транспорта PipeChina начал исследование по расширению внутренней сети в рамках подготовки к увеличению поставок газа по трубопроводу «Сила Сибири-1». Строительство может начаться уже во второй половине 2026 года.

Собеседники агентства сообщили, что Китай стремится увеличить российского газа по существующему газопроводу. Это связано с тем, что переговоры стран по поводу строительства трубопровода «Сила Сибири-2», который по плану должен пройти с полуострова Ямал в Китай, не продвигаются.

Сейчас Россия и Китай обсуждают возможность увеличения объемов поставок по «Силе Сибири-1» до 45 млрд куб. м., об этом агентству сообщил руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона в Москве Сергей Санакоев. В свою очередь, «Газпром» заявил, что газопровод способен увеличить мощность с нынешних 38 млрд куб. м. газа в год, говорится в публикации.