С кадровика снимут серебряные погоны

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР решило ограничить бывшего начальника главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова в ознакомлении с материалами уголовного дела. В них речь идет о получении генерал-лейтенантом взяток на общую сумму более 80 млн руб. В свою очередь, Генпрокуратура требует конфисковать у бывшего военачальника и членов его семьи активы, оцениваемые почти в полмиллиарда рублей. Защита утверждает, что имущество приобреталось законно — на сделки пошли в том числе доходы от животноводства и челночного бизнеса, которыми занимались родственники господина Кузнецова.

Генпрокуратура потребовала конфискации активов бывшего главного кадровика Минобороны Юрия Кузнецова и членов его семьи



Расследование уголовного дела в отношении генерала Кузнецова и бизнесмена Левы Мартиросяна, которым инкриминируется получение и дача взятки в особо крупном размере (ст. 290 и 291 УК), было завершено еще в мае, однако затем возобновлялось. С июля обвиняемые знакомятся с 41 томом уголовного дела. Недавно ГСУ СКР обратилось в 235-й гарнизонный военный суд, требуя ограничить фигурантов в ознакомлении с делом, в котором, как утверждают адвокаты, следствие уже в ходе чтения «поменяло нумерацию страниц». После этого защите разрешили заново изучить ряд томов.

Заседание по «ограничительному» ходатайству следствия запланировано на 10 сентября.

По версии ГСУ СКР, взятку генерал Кузнецов получил, будучи в 2020–2022 годах начальником 8-го управления Генерального штаба вооруженных сил РФ, которое в том числе курировало Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко.

Краснодарский предприниматель Мартиросян, занимавшийся гостиничным бизнесом, приобрел для генерала участок земли в краевом центре, на котором построил жилое здание.

Объекты потом записали на жену Юрия Кузнецова. Эксперты оценили недвижимость более чем в 80 млн руб. За это, по данным следствия, генерал обеспечил взяткодателю победу в двух конкурсах на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн 300 тыс. для курсантов училища.

Господа Кузнецов и Мартиросян свою вину отрицают. По их версии, это был совместный проект, связанный с гостиничным бизнесом, которым генерал планировал заняться, выйдя на пенсию. При этом генерал утверждает, что нанял предпринимателя, которому платил за покупку материалов и строительство.

Адвокат генерала Алексей Першин в разговоре с “Ъ” опроверг прошедшую в СМИ информацию о том, что его подзащитный якобы дал показания на бизнесмена. «Никаких показаний он против него не давал»,— подчеркнул защитник, отметив, что оба фигуранта придерживаются прежней позиции.

Между тем Генпрокуратура подала к генералу Кузнецову, его супруге и дочерям антикоррупционный иск в Хамовнический райсуд Москвы. Документ, по данным “Ъ”, был подготовлен по инициативе генпрокурора Игоря Краснова, курирующего противодействие коррупции в России.

В нем говорится, что нетрудовые доходы у бывшего главного кадровика Минобороны были обнаружены прокурорами, надзирающими за расследованием ГСУ СКР уголовного дела о взятках.

ГП установила, что Юрий Кузнецов служил в вооруженных силах с 1990 по 2024 год. Последнее звание, генерал-лейтенанта, ему было присвоено в 2016 году.

В соответствии с законодательством с 2010 по 2024 год господин Кузнецов, занимая руководящие должности в военном ведомстве, был обязан соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные для чиновников, а также отчитываться о своих доходах и расходах.

Согласно этим сведениям и данным налоговиков, источниками дохода генерала Кузнецова являлись зарплата, выплаты ветеранам боевых действий, продажа автомобиля и проценты по банковским вкладам. Его супруге основной доход приносили средства, заработанные в ОАО «Бамстройпуть».

За отчетный период генерал получил и задекларировал 47,6 млн руб. , его жена — 41,2 млн.

, его Их несовершеннолетняя дочь ничего не получала.

Общий доход семьи Кузнецовых составил 88,8 млн руб., с которых был выплачен налог в размере 13%.

Генпрокуратура отмечает, что до назначения в 2010 году начальником 8-го управления Генштаба Юрий Кузнецов и члены его семьи дорогостоящего имущества не имели. Однако затем, по версии надзора, свое положение и руководящие должности фигурант решил использовать для обогащения. Для сокрытия «реального имущественного положения от контролирующих органов» недвижимость оформлялась им на свою жену Юлию Кузнецову, ее мать 1946 года рождения, а также дочерей — Алису Грузину и Регину Андрияненко. Стоимость этих активов, согласно прокурорскому иску, составила 240,9 млн руб.

Так, в 2011 году генералом был куплен участок площадью 1,5 тыс. кв. м с домом в 308 «квадратов» в деревне Обушково, что под Истрой, которые он оформил на тещу. Впоследствии загородный дом достался Регине Андрияненко. Эксперты установили, что на момент сделки активы стоили более 21 млн руб. Другой дочери генерал в 2017 году купил квартиру за 28 млн руб. площадью 112 кв. м в Кунцево на Ярцевской улице, 27.

В следующем году военачальник арендовал два участка общей площадью 3 тыс. кв. м в красногорском СНТ «Липка», которые оформил на себя и жену. На них было начато строительство трех домов площадью 651, 502 и 207 кв. м, которые сейчас находятся в разной степени готовности и оцениваются в 60,5 млн руб.

В 2021 году на генерала Кузнецова было зарегистрировано право собственности на земельный участок площадью 680 кв. м (12,5 млн руб.) в Краснодаре, на котором построено жилое здание почти в два раза большей площадью (его оценили в 67,6 млн). Наконец, госпоже Андрияненко в доме на Ярцевской улице в 2023 году было приобретено помещение площадью 105 кв. м и стоимостью 50,5 млн руб.

В ходе обысков у генерала обнаружили автомобили BMW Е70 Х5 хDrive 30d Luxury и «Волгу» ГАЗ 21Р 1969 года выпуска. Из его квартиры и дома изъяли рубли, доллары и евро на общую сумму более 132 млн руб.; внушительную коллекцию золотых и серебряных монет из разных стран; 15 наручных часов, в том числе Omega и Rado; ручки престижных марок, в том числе из золота; ювелирные изделия с бриллиантами и рубинами, погоны из серебра 925-й пробы, картину Swarovski с гербом Минобороны РФ и офицерскую пехотную шпагу.

Из кабинета генерала на 1-м Хорошевском проезде изъяли 686 тыс. руб., а из квартиры дочери на Ярцевской улице 56 млн руб. в различных валютах.

Следствие и надзор считают, что все найденные в ходе обысков наличные денеги на общую сумму 189 млн руб. принадлежат Юрию Кузнецову. На банковских счетах генерала и его супруги хранились еще 56 млн руб.

Все эти активы, оцениваемые более чем в полмиллиарда рублей, настаивает надзор, должны быть обращены в доход государства, поскольку имеют коррупционное происхождение.

Адвокат Першин заявил “Ъ”, что ответчики иск не признают, утверждая, что прокуратура не учла все доходы генерала и его родных.

«Мы подготовили документы, свидетельствующие о том, что у генерала Кузнецова были другие доходы, а данные, которые указаны в иске, необъективны»,— сказал господин Першин. Так, по его словам, Генпрокуратура указала доходы Юрия Кузнецова начиная лишь с 2010 года, тогда как «он и члены его семьи и до этого работали» и «их доходы были высокими».

Так, супруга генерала начиная с 90-х годов «занималась челночным бизнесом», а ее родители, проживавшие в Краснодаре, вели сельское хозяйство, выращивая овощи и фрукты, а также скот на продажу. Адвокат отметил, что в иске прокуратура сослалась только на пенсию тещи генерала за несколько последних лет, не учтя это. Вместе с тем родители его жены уже в возрасте 30 лет смогли построить себе в Краснодаре двухэтажный дом. «А теперь говорят, что они не могли купить дом в деревне Обушково в Подмосковье»,— отметил адвокат.

По словам господина Першина, подсчитывая доход дочери господина Кузнецова Алисы Грузиной — сотрудницы Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, прокуратура апеллирует к тому, что с 2014 по 2017 год она заработала 11 млн руб. «Однако они не учли, что ее доход с 2014 по 2025 год, согласно справке 2-НДФЛ, составил 58 млн руб.»,— указал адвокат.

Сам господин Кузнецов настаивает, что, помимо официальной зарплаты, перечисляемой на банковскую карту, он получал денежное довольствие наличными в Центре специального финансирования Минобороны.

Правда, сотрудник этого центра опроверг следствию подобные данные. Также господин Першин добавил, что его подзащитный имеет три ордена, за каждый из которых он получил «единовременную надбавку в пять окладов».

Найденную в ходе обысков у генерала и членов его семьи наличность в валюте он объяснил тем, что еще в 2014 году те конвертировали имевшиеся у семьи накопления размере 51 млн руб. в доллары и евро. «Эта конвертация и денежные средства были отражены в декларации Кузнецова за 2014 год и никаких вопросов тогда не вызвали»,— сказал адвокат.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры назначено на 18 сентября. По таким делам, как у генерала Кузнецова, согласно судебной практике, сохранить активы ответчикам практически невозможно.

