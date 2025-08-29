Игорь Краснов расписал как по нотам

Как стало известно “Ъ”, Генпрокуратура требует обратить в доход государства акции АО «Издательство “Музыка”», являющегося крупнейшим хранилищем нотных изданий. Антикоррупционный иск, подготовленный по инициативе главы надзорного ведомства Игоря Краснова, к бывшему гендиректору организации гражданину России и США Марку Зильберквиту подан в Перовский райсуд Москвы. Как установил надзор, будучи руководителем госпредприятия, господин Зильберквит организовал фиктивный аукцион по продаже ценных бумаг подконтрольного ему АО. Последнее стало собственником собрания нотных изданий, которое было сформировано более чем за 100 лет работы издательства.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Ответчиками по иску, помимо 82-летнего Марка Зильберквита, проходят его жена, 77-летняя Елена Зильберквит, дочь его делового партнера Анастасия Юргенсон и ООО «Издательство “Гамма-Пресс”». Само АО «Издательство “Музыка”», а также ООО «Музыкальное издательство “П. Юргенсон”» заявлены в деле в качестве третьих лиц.

Как следует из прокурорского иска, заняв в марте 2004 года должность директора ФГУП «Издательство “Музыка”», господин Зильберквит должен был отказаться от предпринимательской и другой оплачиваемой деятельности, также он не имел права использовать в личных целях служебную информацию.

«Однако надзорными мероприятиями было установлено, что Зильберквит, являющийся гражданином США, имел намерения лишить Российскую Федерацию принадлежащих ей культурных ценностей и захватить государственное предприятие, обратив его имущество в свою собственность»,— указано в исковом заявлении.

Для этого он в 2003 году учредил ООО «Гамма-Пресс», а в 2004 году — ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», которые на момент создания какими-либо активами не обладали. При этом действующее законодательство запрещало господину Зильберквиту возглавлять госпредприятия и одновременно являться учредителем коммерческих юрлиц, так как это противоречило федеральному закону от 2002 года «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».

Однако, полагает надзор, используя положение руководителя госпредприятия, господин Зильберквит вначале инициировал процесс акционирования и последующей приватизации ФГУП «Издательство “Музыка”», а впоследствии, в 2012 году, организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций этого общества, которые принадлежали государству.

В иске отмечается, что на участие в аукционе была подана заявка от ЗАО «Музыкальное издательство “П. Юргенсон”» (сейчас ООО «Музыкальное издательство “П. Юргенсон”»), подконтрольного господину Зильберквиту. Оно было допущено к участию в аукционе. А вот заявка ООО «Издательство “Гамма-Пресс”», связанного с господином Зильберквитом, комиссией даже не рассматривалась. Однако именно эта организация, как теперь выясняется, стала победителем в конкурсе, а в последующем выкупила у Росимущества акции ОАО «Издательство “Музыка”» за 8,4 млн руб.

Генпрокуратура подчеркивает, что передача нотной библиотеки в частную собственность была прямо запрещена Росимуществом.

«Однако Зильберквит, злоупотребив своим положением, определил балансовую стоимость уникального фонда равной нулю и присвоил его. Далее он оцифровал печатные тиражи, оформил авторские права и ограничил их свободное использование на территории страны, запретив к ним бесплатный доступ»,— говорится в иске.

В нем отмечается, что господин Зильберквит, «захватив собрание нотных изданий, сформированное более чем за 100 лет работы издательства, поставил в зависимость образовательные заведения музыкального профиля и исполнителей классических произведений». Сейчас государство вынуждено заключать с ним контракты на печать музыкальной литературы, то есть платить за допуск к объектам культурного наследия РФ. При этом установленные ответчиком цены «заставляют рядовых потребителей и бюджетные организации отказываться от таких услуг и искать необходимые для обучения источники на “серых” площадках» в интернете.

В настоящее время 90% долей в уставном капитале ООО «Гамма-Пресс» принадлежат Марку Зильберквиту, а 10% долей — его жене Елене Зильберквит. Участниками же ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон» на 90% является Марк Зильберквит, а на 10% дочь его делового партнера Анастасия Юргенсон. Господ Зильберквит и Юргенсон прокуратура считает выгодоприобретателями от коррупционной деятельности Марка Зильберквита, отмечая, что они «совершили самостоятельное коррупционное правонарушение», так как, будучи соучредителями компаний, не только «не принимали мер по предупреждению коррупции», но и «были непосредственно вовлечены в разработанные господином Зильберквитом противоправные схемы».

Генпрокуратура просит суд обратить в доход государства 10 849 штук обыкновенных именных акций АО «Издательство “Музыка”», а также 100% долей в уставном капитале ООО «Издательство “Гамма-Пресс”» и ООО «Музыкальное издательство “П. Юргенсон”», а пока иск не рассмотрен, принять обеспечительные меры, наложив арест на акции, доли и имущество компаний. Также истец просит запретить супругам Зильберквит и госпоже Юргенсон покидать Россию.

Марк Зильберквит и представители его издательства оперативно на вопросы “Ъ” не ответили.

Мария Локотецкая